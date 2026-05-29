Президент Хорватии осудил призывы стран Балтии к атаке на Калининград
05:48 29.05.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Зоран Миланович. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Хорватии Зоран Миланович осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область.
  • Президент Хорватии подчеркнул, что солидарность и готовность прийти на помощь предполагают ответственность.
БЕЛГРАД, 29 мая - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область.
"Несерьезно, что в нашем лагере слышу из недели в неделю призывы высоких должностных лиц некоторых государств Балтии напасть на Калининградскую область. Это более чем несерьезно, этого не надо говорить", - цитирует выступление Милановича на церемонии в честь 35-летия хорватской армии его пресс-служба.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что любые попытки со стороны НАТО "заблокировать" Калининград приведут к тяжелейшим последствиям для авторов таких планов.
Глава хорватского государства напомнил, что его страна как член НАТО поддерживает солидарность с другими членами согласно пятой статье Североатлантического договора.
"Но в какой мере? Абсолютной мере, так что у нас нет никакого влияния, никакого представления о том, что кто-либо из 30 членов и союзников говорит? Это очень неестественная позиция, а наши военные в Литве и оборудование в Литве. Так что солидарность и готовность прийти на помощь с одной стороны предполагает ответственность с другой", - заявил президент Хорватии.
Глава государства имеет в Хорватии в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство во главе с премьером Андреем Пленковичем, который проводит курс на милитаризацию.
Правительство Хорватии в самом конце 2025 года одобрило выделение из бюджета 14 миллионов евро по линии МИД на участие Хорватии в программе НАТО по финансированию закупок американского вооружения, техники и боеприпасов для Украины PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды.
Глава правительства Хорватии в июне 2025 года напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%.
