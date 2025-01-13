Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Хорватии победил действующий президент - РИА Новости, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 13.01.2025 (обновлено: 14:49 13.01.2025)
https://ria.ru/20250113/khorvatiya-1993433903.html
На выборах в Хорватии победил действующий президент
На выборах в Хорватии победил действующий президент - РИА Новости, 13.01.2025
На выборах в Хорватии победил действующий президент
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, сообщила Государственная избирательная РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T11:15:00+03:00
2025-01-13T14:49:00+03:00
в мире
хорватия
киев
россия
зоран миланович
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993442091_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7230e54e17ec95f11da0096c0fbd801.jpg
БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).Голосование проходило в воскресенье. По данным со ста процентов участков, Миланович получил 1 122 859 голосов, у Примораца от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) — 380 752. При этом процентное соотношение не указали. Явка составила 44,18 процента.Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность антироссийских санкций. Он также выступал против участия хорватских военных в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство страны оказало помощь Киеву в размере 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Помимо этого, Загреб развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев. По данным Минобороны, хорватские наемники участвуют в боях на стороне ВСУ.Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал Милановича пуделем Путина из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. Его правительство поддержало все антироссийские санкции, перекрыло доставку сырья по нефтепроводу JANAF на переработку в Сербию и выслало почти всех российских дипломатов. Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство. Сейчас оно проводит курс на модернизацию и оснащение армии и готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.
https://ria.ru/20241014/obvinenie-1978026229.html
https://ria.ru/20241029/khorvatiya-1980619649.html
хорватия
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993442091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec59768a3f7b11ece7ec2c69855e5510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, киев, россия, зоран миланович, владимир зеленский, нато
В мире, Хорватия, Киев, Россия, Зоран Миланович, Владимир Зеленский, НАТО
На выборах в Хорватии победил действующий президент

На выборах в Хорватии побеждает действующий президент Миланович

© AP Photo / Darko BandicДействующий президент Хорватии Зоран Миланович приветствует своих сторонников после объявления предварительных результатов выборов
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович приветствует своих сторонников после объявления предварительных результатов выборов - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович приветствует своих сторонников после объявления предварительных результатов выборов
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
Голосование проходило в воскресенье. По данным со ста процентов участков, Миланович получил 1 122 859 голосов, у Примораца от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) — 380 752. При этом процентное соотношение не указали. Явка составила 44,18 процента.
Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Премьер Хорватии обвинил президента Милановича в работе на Россию
14 октября 2024, 19:36
Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность антироссийских санкций. Он также выступал против участия хорватских военных в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство страны оказало помощь Киеву в размере 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Помимо этого, Загреб развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев. По данным Минобороны, хорватские наемники участвуют в боях на стороне ВСУ.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал Милановича пуделем Путина из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. Его правительство поддержало все антироссийские санкции, перекрыло доставку сырья по нефтепроводу JANAF на переработку в Сербию и выслало почти всех российских дипломатов.
Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство. Сейчас оно проводит курс на модернизацию и оснащение армии и готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Хорватия хочет передать ВСУ югославские танки и БМП за скидку на Leopard
29 октября 2024, 05:31
 
В миреХорватияКиевРоссияЗоран МилановичВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала