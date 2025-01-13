На выборах в Хорватии победил действующий президент
На выборах в Хорватии побеждает действующий президент Миланович
© AP Photo / Darko BandicДействующий президент Хорватии Зоран Миланович приветствует своих сторонников после объявления предварительных результатов выборов
© AP Photo / Darko Bandic
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович приветствует своих сторонников после объявления предварительных результатов выборов
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БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).
Голосование проходило в воскресенье. По данным со ста процентов участков, Миланович получил 1 122 859 голосов, у Примораца от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) — 380 752. При этом процентное соотношение не указали. Явка составила 44,18 процента.
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Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность антироссийских санкций. Он также выступал против участия хорватских военных в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство страны оказало помощь Киеву в размере 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Помимо этого, Загреб развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев. По данным Минобороны, хорватские наемники участвуют в боях на стороне ВСУ.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал Милановича пуделем Путина из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. Его правительство поддержало все антироссийские санкции, перекрыло доставку сырья по нефтепроводу JANAF на переработку в Сербию и выслало почти всех российских дипломатов.
Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство. Сейчас оно проводит курс на модернизацию и оснащение армии и готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.
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