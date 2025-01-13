https://ria.ru/20250113/khorvatiya-1993433903.html

На выборах в Хорватии победил действующий президент

На выборах в Хорватии победил действующий президент - РИА Новости, 13.01.2025

На выборах в Хорватии победил действующий президент

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, сообщила Государственная избирательная РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T11:15:00+03:00

2025-01-13T11:15:00+03:00

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БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил с втрое большим числом голосов, чем его конкурент Драган Приморац, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).Голосование проходило в воскресенье. По данным со ста процентов участков, Миланович получил 1 122 859 голосов, у Примораца от правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) — 380 752. При этом процентное соотношение не указали. Явка составила 44,18 процента.Миланович осуждал СВО, при этом публично сетовал на неэффективность антироссийских санкций. Он также выступал против участия хорватских военных в конфликте. Несмотря на его заявления, правительство страны оказало помощь Киеву в размере 300 миллионов долларов и продолжает ее оказывать. Помимо этого, Загреб развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев. По данным Минобороны, хорватские наемники участвуют в боях на стороне ВСУ.Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал Милановича пуделем Путина из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения. Его правительство поддержало все антироссийские санкции, перекрыло доставку сырья по нефтепроводу JANAF на переработку в Сербию и выслало почти всех российских дипломатов. Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство. Сейчас оно проводит курс на модернизацию и оснащение армии и готовит введение обязательной военной службы в 2025 году.

https://ria.ru/20241014/obvinenie-1978026229.html

https://ria.ru/20241029/khorvatiya-1980619649.html

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в мире, хорватия, киев, россия, зоран миланович, владимир зеленский, нато