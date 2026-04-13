Президент Хорватии отверг обвинения Вучича в подготовке нападения на Сербию

БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович отверг подозрения сербского лидера Александра Вучича в подготовке Загребом нападения на Сербию и посетовал, что такая риторика привела к переносу на неопределенное время регионального саммита.
"К сожалению, президент Сербии перестарался и поставил меня как принимающую сторону в неразрешимое положение. Не хочу напрягаться и объяснять, что Хорватия не будет нападать на Сербию, а он упорно говорит это все время", - сказал Миланович в эфире Хорватского радио и телевидения при посещении города Риека с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.
Миланович добавил, что в политике, как и в человеческих отношениях "слова должны иметь какое-то значение".
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 25 марта назвал выдумкой слова президента Сербии Александра Вучича о военном характере союза Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово и о том, что он направлен против Белграда.
В марте 2025 года министры обороны Хорватии, Албании и "глава минобороны" самопровозглашенной республики Косово подписали декларацию о намерениях по развитию военно-технического сотрудничества.