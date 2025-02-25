Рейтинг@Mail.ru
Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/vulin-2001388499.html
Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН в понедельник... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:16:00+03:00
2025-02-25T01:16:00+03:00
сербия
россия
украина
александр вулин
александр вучич
марко джурич
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:127:3066:1852_1920x0_80_0_0_3d1ff4e6ac7544e23cb20fbfb61c7cea.jpg
БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН в понедельник позором и призвал МИД страны к ответственности. Президент Сербии Александр Вучич вечером в понедельник заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился пред гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались". "Сербия сегодня голосовала за европейскую резолюцию, которая осудила Россию за войну, которую больше не осуждает и Америка. Сербия благодаря Александру Вучичу - единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и сегодняшний позор не должен был произойти. Представители Сербии при ООН своим голосованием нас подвели и опозорили. Не верю в ошибку, и нет такого серба, который бы не подумал дважды, когда голосуют против РФ, нашего единственного исторически неизменного союзника. Не верю в ошибку, верю в предательство", - приводит слова Вулина пресс-служба. По его словам, президент Вучич поступил честно и подтвердил, что это не позиция Сербии и не является политикой сербского государства. "Это голосование против Сербии, против сербов и против Александра Вучича и его политики. Министр иностранных дел (Марко Джурич - ред.) должен взять на себя ответственность за позор, которым нас покрыли, и понести политические последствия. Если бы он отвечал за то, что подписал с так называемым Косово по похожему поводу ничуть не менее глупую резолюцию в Швейцарии, сегодняшний позор бы не случился. За это постыдное голосование кто-то должен ответить", - указал Вулин, бывший последовательно главой МО, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка). Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась. Президент и фактический лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Хорватии Зоран Миланович в понедельник официально высказал претензию правительству во главе с премьером и лидером правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Андреем Пленковичем, которое поддержало в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине, не согласовав позицию с главой государства.
https://ria.ru/20250219/rossija-2000305635.html
https://ria.ru/20250131/vulin-1996704806.html
https://ria.ru/20250203/serbiya-1997173944.html
сербия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cdb870af787ae624667dd85781ed0b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, украина, александр вулин, александр вучич, марко джурич, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины
Сербия, Россия, Украина, Александр Вулин, Александр Вучич, Марко Джурич, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины
Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Вулин: поддержка антироссийской резолюции по Украине является позором для Сербии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН в понедельник позором и призвал МИД страны к ответственности.
Президент Сербии Александр Вучич вечером в понедельник заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился пред гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались".
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Запад не смог победить Россию военным путем, заявил Вулин
19 февраля, 15:22
"Сербия сегодня голосовала за европейскую резолюцию, которая осудила Россию за войну, которую больше не осуждает и Америка. Сербия благодаря Александру Вучичу - единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и сегодняшний позор не должен был произойти. Представители Сербии при ООН своим голосованием нас подвели и опозорили. Не верю в ошибку, и нет такого серба, который бы не подумал дважды, когда голосуют против РФ, нашего единственного исторически неизменного союзника. Не верю в ошибку, верю в предательство", - приводит слова Вулина пресс-служба.
По его словам, президент Вучич поступил честно и подтвердил, что это не позиция Сербии и не является политикой сербского государства.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Россия, в отличие от Запада, никогда не шантажировала Сербию, заявил Вулин
31 января, 18:52
"Это голосование против Сербии, против сербов и против Александра Вучича и его политики. Министр иностранных дел (Марко Джурич - ред.) должен взять на себя ответственность за позор, которым нас покрыли, и понести политические последствия. Если бы он отвечал за то, что подписал с так называемым Косово по похожему поводу ничуть не менее глупую резолюцию в Швейцарии, сегодняшний позор бы не случился. За это постыдное голосование кто-то должен ответить", - указал Вулин, бывший последовательно главой МО, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка).
Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.
Президент и фактический лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Хорватии Зоран Миланович в понедельник официально высказал претензию правительству во главе с премьером и лидером правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Андреем Пленковичем, которое поддержало в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине, не согласовав позицию с главой государства.
Акция протеста в Нови-Саде, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вулин раскрыл как остановка финансирования USAID отразится на протестах
3 февраля, 19:14
 
СербияРоссияУкраинаАлександр ВулинАлександр ВучичМарко ДжуричООНГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала