Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
Вулин: поддержка антироссийской резолюции по Украине является позором для Сербии
Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН в понедельник позором и призвал МИД страны к ответственности.
Президент Сербии Александр Вучич вечером в понедельник заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился пред гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались".
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"Сербия сегодня голосовала за европейскую резолюцию, которая осудила Россию за войну, которую больше не осуждает и Америка. Сербия благодаря Александру Вучичу - единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и сегодняшний позор не должен был произойти. Представители Сербии при ООН своим голосованием нас подвели и опозорили. Не верю в ошибку, и нет такого серба, который бы не подумал дважды, когда голосуют против РФ, нашего единственного исторически неизменного союзника. Не верю в ошибку, верю в предательство", - приводит слова Вулина пресс-служба.
По его словам, президент Вучич поступил честно и подтвердил, что это не позиция Сербии и не является политикой сербского государства.
"Это голосование против Сербии, против сербов и против Александра Вучича и его политики. Министр иностранных дел (Марко Джурич - ред.) должен взять на себя ответственность за позор, которым нас покрыли, и понести политические последствия. Если бы он отвечал за то, что подписал с так называемым Косово по похожему поводу ничуть не менее глупую резолюцию в Швейцарии, сегодняшний позор бы не случился. За это постыдное голосование кто-то должен ответить", - указал Вулин, бывший последовательно главой МО, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка).
Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась.
Президент и фактический лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Хорватии Зоран Миланович в понедельник официально высказал претензию правительству во главе с премьером и лидером правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Андреем Пленковичем, которое поддержало в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине, не согласовав позицию с главой государства.