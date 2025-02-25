https://ria.ru/20250225/vulin-2001388499.html

Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН в понедельник... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T01:16:00+03:00

2025-02-25T01:16:00+03:00

2025-02-25T01:16:00+03:00

сербия

россия

украина

александр вулин

александр вучич

марко джурич

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979668679_0:127:3066:1852_1920x0_80_0_0_3d1ff4e6ac7544e23cb20fbfb61c7cea.jpg

БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее ООН в понедельник позором и призвал МИД страны к ответственности. Президент Сербии Александр Вучич вечером в понедельник заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился пред гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались". "Сербия сегодня голосовала за европейскую резолюцию, которая осудила Россию за войну, которую больше не осуждает и Америка. Сербия благодаря Александру Вучичу - единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и сегодняшний позор не должен был произойти. Представители Сербии при ООН своим голосованием нас подвели и опозорили. Не верю в ошибку, и нет такого серба, который бы не подумал дважды, когда голосуют против РФ, нашего единственного исторически неизменного союзника. Не верю в ошибку, верю в предательство", - приводит слова Вулина пресс-служба. По его словам, президент Вучич поступил честно и подтвердил, что это не позиция Сербии и не является политикой сербского государства. "Это голосование против Сербии, против сербов и против Александра Вучича и его политики. Министр иностранных дел (Марко Джурич - ред.) должен взять на себя ответственность за позор, которым нас покрыли, и понести политические последствия. Если бы он отвечал за то, что подписал с так называемым Косово по похожему поводу ничуть не менее глупую резолюцию в Швейцарии, сегодняшний позор бы не случился. За это постыдное голосование кто-то должен ответить", - указал Вулин, бывший последовательно главой МО, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка). Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась. Президент и фактический лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Хорватии Зоран Миланович в понедельник официально высказал претензию правительству во главе с премьером и лидером правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Андреем Пленковичем, которое поддержало в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине, не согласовав позицию с главой государства.

https://ria.ru/20250219/rossija-2000305635.html

https://ria.ru/20250131/vulin-1996704806.html

https://ria.ru/20250203/serbiya-1997173944.html

сербия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, россия, украина, александр вулин, александр вучич, марко джурич, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины