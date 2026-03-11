Президент Хорватии назвал ЕС стаей домашних кошек

БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал идею совместной системы обороны ЕС, назвав союз "стаей домашних кошек, которые разбегутся".
"Каждый, когда речь идёт об (общеевропейской - ред.) обороне - смотрит только на себя. Идея о том, что будет некое европейское гипергосударство, которое будет иметь совместную внешнюю политику и политику обороны - не удастся. Европа - это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки", - цитирует Милановича Хорватское радио и телевидение.
Власти Хорватии в декабре подписали договоры на покупку 18 САУ CAESAR во Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafalе и договор о приобретении 44 танков Leopard 2A8 в ФРГ, а также планируют купить 420 тяжелых грузовиков Tatra на общую сумму около 2 миллиардов евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной службы по призыву сроком на два месяца. В феврале-марте отправлены первые около 700 повесток.