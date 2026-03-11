Рейтинг@Mail.ru
Президент Хорватии назвал ЕС стаей домашних кошек - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/khorvatiya-2080032497.html
Президент Хорватии назвал ЕС стаей домашних кошек
Президент Хорватии назвал ЕС стаей домашних кошек - РИА Новости, 11.03.2026
Президент Хорватии назвал ЕС стаей домашних кошек
Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал идею совместной системы обороны ЕС, назвав союз "стаей домашних кошек, которые разбегутся". РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:56:00+03:00
2026-03-11T17:56:00+03:00
в мире
хорватия
европа
франция
зоран миланович
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94668/89/946688934_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_1944cecb14600cb51e967a9b77cddd43.jpg
https://ria.ru/20260311/raskol-2079940716.html
хорватия
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94668/89/946688934_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_7197f53a8f0c058a060dcd6b955186ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, европа, франция, зоран миланович, евросоюз
В мире, Хорватия, Европа, Франция, Зоран Миланович, Евросоюз
Президент Хорватии назвал ЕС стаей домашних кошек

Миланович: идея совместной обороны ЕС не сработает

© РИА Новости / Николай СоколовФлаги ЕС и Хорватии
Флаги ЕС и Хорватии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Николай Соколов
Флаги ЕС и Хорватии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал идею совместной системы обороны ЕС, назвав союз "стаей домашних кошек, которые разбегутся".
"Каждый, когда речь идёт об (общеевропейской - ред.) обороне - смотрит только на себя. Идея о том, что будет некое европейское гипергосударство, которое будет иметь совместную внешнюю политику и политику обороны - не удастся. Европа - это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки", - цитирует Милановича Хорватское радио и телевидение.
Власти Хорватии в декабре подписали договоры на покупку 18 САУ CAESAR во Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafalе и договор о приобретении 44 танков Leopard 2A8 в ФРГ, а также планируют купить 420 тяжелых грузовиков Tatra на общую сумму около 2 миллиардов евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной службы по призыву сроком на два месяца. В феврале-марте отправлены первые около 700 повесток.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: ситуация на Ближнем Востоке усугубляет внутренний раскол в ЕС
Вчера, 13:16
 
В миреХорватияЕвропаФранцияЗоран МилановичЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала