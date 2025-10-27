Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию

БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Власти Хорватии и Украины в понедельник подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции, сообщило министерство обороны Хорватии.

Глава МО Хорватии Иван Анушич находится с рабочим визитом на Украине , где подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем "Письмо о намерениях в связи с совместным производством материальных средств обороны (МОП) в республике Хорватии и на Украине".

"Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство МОП на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены МОП, совместно произведенные в Хорватии поставлять на Украину", - говорится в опубликованном МО Хорватии документе.

Уточняется, что Хорватия также планирует закупать совместно произведенную оборонную продукцию "для (нужд - ред.) Хорватии и, после завершения неприятельских действий на Украине, для членов ЕС НАТО , по договору обеих сторон".

Письмо также предполагает, что официальный Загреб Киев будут искать возможности финансирования совместного производства через европейские программы развития ВПК EDIP и SAFE.

При этом в тексте подчеркивается, что данное письмо о намерениях из восьми пунктов не представляет собой юридически обязывающего документа.

Министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в этой отрасли.

Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Хорватии Зоран Миланович многократно заявлял, что не допустит отправки хорватских военных на Украину.

Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил 5 сентября премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович

Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.