Рейтинг@Mail.ru
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/ukraina-2051055834.html
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию - РИА Новости, 27.10.2025
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию
Власти Хорватии и Украины в понедельник подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T22:50:00+03:00
2025-10-27T22:50:00+03:00
в мире
хорватия
украина
киев
зоран миланович
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2051054641.html
https://ria.ru/20251027/zelenskiy-2051050598.html
https://ria.ru/20251027/luna-2051046647.html
хорватия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, украина, киев, зоран миланович, денис шмыгаль
В мире, Хорватия, Украина, Киев, Зоран Миланович, Денис Шмыгаль
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию

Загреб и Киев подписали письмо о намерениях о производстве оборонной продукции

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Власти Хорватии и Украины в понедельник подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции, сообщило министерство обороны Хорватии.
Глава МО Хорватии Иван Анушич находится с рабочим визитом на Украине, где подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем "Письмо о намерениях в связи с совместным производством материальных средств обороны (МОП) в республике Хорватии и на Украине".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Украине
Вчера, 22:32
"Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство МОП на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены МОП, совместно произведенные в Хорватии поставлять на Украину", - говорится в опубликованном МО Хорватии документе.
Уточняется, что Хорватия также планирует закупать совместно произведенную оборонную продукцию "для (нужд - ред.) Хорватии и, после завершения неприятельских действий на Украине, для членов ЕС и НАТО, по договору обеих сторон".
Письмо также предполагает, что официальный Загреб и Киев будут искать возможности финансирования совместного производства через европейские программы развития ВПК EDIP и SAFE.
При этом в тексте подчеркивается, что данное письмо о намерениях из восьми пунктов не представляет собой юридически обязывающего документа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар ожидает Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 21:27
Министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в этой отрасли.
Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Хорватии Зоран Миланович многократно заявлял, что не допустит отправки хорватских военных на Украину.
Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил 5 сентября премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович.
Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Луна назвала социопатами тех, кто выступает против переговоров по Украине
Вчера, 20:50
 
В миреХорватияУкраинаКиевЗоран МилановичДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала