Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию - РИА Новости, 27.10.2025
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию
Власти Хорватии и Украины в понедельник подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T22:50:00+03:00
2025-10-27T22:50:00+03:00
2025-10-27T22:50:00+03:00
в мире
хорватия
украина
киев
зоран миланович
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
В мире, Хорватия, Украина, Киев, Зоран Миланович, Денис Шмыгаль
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию
Загреб и Киев подписали письмо о намерениях о производстве оборонной продукции
БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Власти Хорватии и Украины в понедельник подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции, сообщило министерство обороны Хорватии.
Глава МО Хорватии
Иван Анушич находится с рабочим визитом на Украине
, где подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем
"Письмо о намерениях в связи с совместным производством материальных средств обороны (МОП) в республике Хорватии и на Украине".
"Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство МОП на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены МОП, совместно произведенные в Хорватии поставлять на Украину", - говорится в опубликованном МО Хорватии документе.
Уточняется, что Хорватия также планирует закупать совместно произведенную оборонную продукцию "для (нужд - ред.) Хорватии и, после завершения неприятельских действий на Украине, для членов ЕС
и НАТО
, по договору обеих сторон".
Письмо также предполагает, что официальный Загреб
и Киев
будут искать возможности финансирования совместного производства через европейские программы развития ВПК EDIP и SAFE.
При этом в тексте подчеркивается, что данное письмо о намерениях из восьми пунктов не представляет собой юридически обязывающего документа.
Министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в этой отрасли.
Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Хорватии Зоран Миланович
многократно заявлял, что не допустит отправки хорватских военных на Украину.
Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил 5 сентября премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович
.
Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.