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Биография Хуана Гуаидо
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РИА Новости

Биография Хуана Гуаидо

00:10 06.01.2020
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© AP Photo / Fernando LlanoХуан Гуаидо
Хуан Гуаидо
© AP Photo / Fernando Llano
Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Национальной ассамблеи проголосовали в воскресенье за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.
Ниже приводится биографическая справка.
Венесуэльский государственный деятель Хуан Гуаидо (Juan Guaido) родился 28 июля 1983 года в городе Ла-Гуайра Венесуэлы.
Его отец был пилотом, мать – учительница, в семье помимо Хуана – семеро детей.
В 2007 году окончил Католический Университет Андреса Бельо в Каракасе по специальности "инженер". Позже получил степени магистра государственного управления в Университете Джорджа Вашингтона (США) и в Институте перспективных исследований в области управления (Венесуэла). Во время учебы принимал активное участие в студенческой общественной и политической жизни.
В 2009 году он стал одним из основателей партии "Народная воля".
В 2010-2015 годах был заместителем депутата парламента – Национальной ассамблеи Венесуэлы.
В 2015 году был избран депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Во время своего пребывания в парламенте Гуаидо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Николаса Мадуро.
В 2018 году он возглавил оппозиционную коалицию "Круглый стол демократического единства" (MUD).
5 января 2019 года Хуан Гуаидо был избран председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы. Политик заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны коррупционными методами.
23 января 2019 года на фоне продолжающихся многотысячных протестов в Венесуэле Хуан Гуаидо незаконно объявил себя временным президентом страны на период действия временного правительства.
В начале апреля 2019 года Национальное учредительное собрание Венесуэлы, согласно решению Верховного суда Венесуэлы, лишило Гуаидо депутатской неприкосновенности.
В сентябре 2019 года Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным президентом, за попытку продать регион Эссекибо.
5 января 2020 года Хуан Гуаидо был снят с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы. Депутаты Национальной ассамблеи, ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции, проголосовали за назначение нового руководства законодательного органа. Кресло спикера вместо провозгласившего себя президентом страны Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.
Хуан Гуаидо женат, воспитывает дочь.
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