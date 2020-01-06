Биография Хуана Гуаидо

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Национальной ассамблеи проголосовали в воскресенье за новое руководство законодательного органа, кресло спикера вместо Хуана Гуаидо займет провластный депутат Луис Парра.

В 2009 году он стал одним из основателей партии "Народная воля".

Во время своего пребывания в парламенте Гуаидо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Николаса Мадуро.