В Венесуэле сделали оптимистичные прогнозы по восстановлению добычи нефти
08:24 14.03.2026
В Венесуэле сделали оптимистичные прогнозы по восстановлению добычи нефти
Кинтана: диалог Венесуэлы и США дает надежду на восстановление нефтедобычи

© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
КАРАКАС, 14 мар - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество между Венесуэлой и США позволяет рассчитывать на восстановление добычи нефти в стране и принесет экономическую выгоду, заявил РИА Новости глава регионального отделения Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций в штате Ла-Гуайра Эдуардо Кинтана.
"Есть оптимизм, что все будет развиваться и нам удастся восстановить производственный процесс в нефтяной отрасли страны", - сказал Кинтана.
По его мнению, возвращение международных нефтяных компаний в Каракас уже активизирует национальную экономику.
"Нефтяной сектор начинает активизироваться: в страну приезжает всё больше предпринимателей, которые возвращаются к работе и восстанавливают свои позиции. Это даст новый импульс венесуэльской экономике", - пояснил он.
В феврале Каракас и Вашингтон договорились о долгосрочном партнерстве для продвижения совместной энергетической повестки. Соглашение было достигнуто во время визита в Венесуэлу министра энергетики США Кристофера Райта. Стороны рассмотрели совместные проекты в нефтяной и газовой сфере, а также в области добычи полезных ископаемых и электроэнергетики.
Государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) после этого подписала новые контракты с американскими и европейскими компаниями, работающими в нефтегазовой отрасли и сфере нефтепереработки.
Кинтана, который также возглавляет Торговую палату штата Ла-Гуайра на севере страны, отметил, что за последний год добыча нефти в Венесуэле превысила один миллион баррелей в сутки.
"Мы должны признать, что являемся экспортной страной. Нужно выработать формулу 50 на 50: половину - импортировать в виде сырья и полуфабрикатов, а половину - экспортировать в виде собственной продукции. Тогда торговый баланс будет для нас очень благоприятным", - добавил он.
США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.
Спустя два месяца госдепартамент США сообщил о возобновлении дипломатических отношений между Каракасом и Вашингтоном, разорванные в феврале 2019 года, когда президент Дональд Трамп поддержал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом страны. Восстановление дипломатических связей произошло в ходе визита министра внутренних дел США Дага Бургума, по итогам которого были подписаны соглашения в энергетической сфере.
