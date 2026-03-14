В Венесуэле сделали оптимистичные прогнозы по восстановлению добычи нефти

КАРАКАС, 14 мар - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество между Венесуэлой и США позволяет рассчитывать на восстановление добычи нефти в стране и принесет экономическую выгоду, заявил РИА Новости глава регионального отделения Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций в штате Ла-Гуайра Эдуардо Кинтана.

"Есть оптимизм, что все будет развиваться и нам удастся восстановить производственный процесс в нефтяной отрасли страны", - сказал Кинтана.

По его мнению, возвращение международных нефтяных компаний в Каракас уже активизирует национальную экономику.

"Нефтяной сектор начинает активизироваться: в страну приезжает всё больше предпринимателей, которые возвращаются к работе и восстанавливают свои позиции. Это даст новый импульс венесуэльской экономике", - пояснил он.

В феврале Каракас и Вашингтон договорились о долгосрочном партнерстве для продвижения совместной энергетической повестки. Соглашение было достигнуто во время визита в Венесуэлу министра энергетики США Кристофера Райта. Стороны рассмотрели совместные проекты в нефтяной и газовой сфере, а также в области добычи полезных ископаемых и электроэнергетики.

Государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela ( PDVSA ) после этого подписала новые контракты с американскими и европейскими компаниями, работающими в нефтегазовой отрасли и сфере нефтепереработки.

Кинтана, который также возглавляет Торговую палату штата Ла-Гуайра на севере страны, отметил, что за последний год добыча нефти в Венесуэле превысила один миллион баррелей в сутки.

"Мы должны признать, что являемся экспортной страной. Нужно выработать формулу 50 на 50: половину - импортировать в виде сырья и полуфабрикатов, а половину - экспортировать в виде собственной продукции. Тогда торговый баланс будет для нас очень благоприятным", - добавил он.

США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.