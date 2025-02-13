Венесуэльская оппозиция получила от USAID более пяти миллиардов долларов
Мадуро: беглые лидеры оппозиции получили от USAID более пяти миллиардов долларов
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос. Архивное фото
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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Беглые лидеры правой венесуэльской оппозиции получили от USAID более 5 миллиардов долларов наличными, и все эти средства были украдены, не дойдя до Венесуэлы, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро. Трансляцию вел телеканал VTV.
"Сколько миллионов долларов они дали Хуану Гуаидо? Говорят, что более 5 миллиардов наличными деньгами. Знаете, что можно сделать с 5 миллиардами? Сколько школ можно построить, сколько больниц. И я спрашиваю... оппозицию, которую заставили поверить в то, что Хуан Гуаидо является президентом. Получили ли вы какую-либо выгоду? Вы или ваши семьи? Дошёл ли хотя бы один доллар из этих 5 миллиардов долларов до матерей, врачей, медсестёр, учителей Венесуэлы?" - заявил политик, выступая в штате Миранда, трансляцию мероприятия показал телеканал VTV.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок департаментом по контролю государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска Агентства по международному развитию (USAID). По словам президента, мошенничество было на таком уровне, в который сложно поверить, подобное не могло происходить без "откатов".
"Они украли все. Для них пребывание в оппозиции в Венесуэле стало прибыльным бизнесом, и теперь они мультимиллионеры, живущие в особняках. Я осуждал это годами, но теперь мы видим и получаем доказательства того, что все, что мы объявляли, было правдой", - добавил Мадуро.
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