https://ria.ru/20250213/usaid-1998997540.html

Венесуэльская оппозиция получила от USAID более пяти миллиардов долларов

Венесуэльская оппозиция получила от USAID более пяти миллиардов долларов - РИА Новости, 13.02.2025

Венесуэльская оппозиция получила от USAID более пяти миллиардов долларов

Беглые лидеры правой венесуэльской оппозиции получили от USAID более 5 миллиардов долларов наличными, и все эти средства были украдены, не дойдя до Венесуэлы,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:36:00+03:00

2025-02-13T05:36:00+03:00

2025-02-13T05:36:00+03:00

в мире

венесуэла

миранда (венесуэла)

сша

николас мадуро

хуан гуаидо

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Беглые лидеры правой венесуэльской оппозиции получили от USAID более 5 миллиардов долларов наличными, и все эти средства были украдены, не дойдя до Венесуэлы, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро. Трансляцию вел телеканал VTV."Сколько миллионов долларов они дали Хуану Гуаидо? Говорят, что более 5 миллиардов наличными деньгами. Знаете, что можно сделать с 5 миллиардами? Сколько школ можно построить, сколько больниц. И я спрашиваю... оппозицию, которую заставили поверить в то, что Хуан Гуаидо является президентом. Получили ли вы какую-либо выгоду? Вы или ваши семьи? Дошёл ли хотя бы один доллар из этих 5 миллиардов долларов до матерей, врачей, медсестёр, учителей Венесуэлы?" - заявил политик, выступая в штате Миранда, трансляцию мероприятия показал телеканал VTV. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок департаментом по контролю государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска Агентства по международному развитию (USAID). По словам президента, мошенничество было на таком уровне, в который сложно поверить, подобное не могло происходить без "откатов". "Они украли все. Для них пребывание в оппозиции в Венесуэле стало прибыльным бизнесом, и теперь они мультимиллионеры, живущие в особняках. Я осуждал это годами, но теперь мы видим и получаем доказательства того, что все, что мы объявляли, было правдой", - добавил Мадуро.

https://ria.ru/20250211/moldavija-1998694280.html

https://ria.ru/20250212/gruzija-1998901186.html

венесуэла

миранда (венесуэла)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, миранда (венесуэла), сша, николас мадуро, хуан гуаидо, дональд трамп, агентство по международному развитию сша