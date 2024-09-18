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Гонсалес перед бегством в Испанию признал итоги выборов в Венесуэле - РИА Новости, 18.09.2024
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23:02 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/gonsales-1973526422.html
Гонсалес перед бегством в Испанию признал итоги выборов в Венесуэле
Гонсалес перед бегством в Испанию признал итоги выборов в Венесуэле - РИА Новости, 18.09.2024
Гонсалес перед бегством в Испанию признал итоги выборов в Венесуэле
Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутия перед бегством в Испанию, где он получил убежище, подписал документ о признании решений судебной... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:02
2024-09-18T23:02
в мире
венесуэла
испания
каракас
хорхе родригес
хуан гуаидо
николас мадуро
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МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутия перед бегством в Испанию, где он получил убежище, подписал документ о признании решений судебной власти, связанных с результатами выборов президента, а также об отказе от попыток представлять за рубежом правительство Венесуэлы, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, который встречался с оппозиционером в посольстве Испании. "Я всегда был и буду готов признавать и соблюдать решения, принятые судебными органами в рамках Конституции, в том числе вышеупомянутое постановление Избирательной палаты (Верховного суда - ред.), которое, хотя и не разделяю, но выполняю это потому, что это постановление высшего суда республики", - говорится в документе за подписью Гонсалеса, оригинал которого представил Родригес в ходе пресс-конференции, ее транслировал телеканал VTV. Другая важная часть представленного документа касается осуществления государственных функций Венесуэлы за рубежом, как это происходило при так называемом "правительстве" оппозиционера Хуана Гуаидо. В ней Гонсалес заявляет, что "ни в коем случае не намерен осуществлять какое-либо формальное или неформальное представительство государственной власти венесуэльского государства, будет абсолютно уважительно относиться к институтам и интересам Венесуэлы и всегда призывать к миру, диалогу и национальному единству". За несколько часов до пресс-конференции спикера парламента копия письма была опубликована в местном издании Alberto News, после чего адвокат Гонсалеса выступил с опровержением подлинности документа, а сам оппозиционер заявил, что он был подписан под давлением. На пресс-конференции Родригес, который является адресатом письма Гонсалеса, рассказал о подробностях их встречи, которая состоялась 7 сентября в посольстве Испании, где на тот момент укрывался разыскиваемый оппозиционер, а также показал фотографии переговоров с участием посла Испании. Хорхе Родригес отверг утверждения Гонсалеса об оказываемом давлении и призвал экс-кандидата опровергнуть свои заявления в течение суток. В противном случае он пообещал опубликовать другие свидетельства их переговоров в подтверждение своей правоты. Министерство иностранных дел Испании в ночь на 8 сентября заявило, что правительство подтвердило предоставление убежища экс-кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу и вывезло его из страны военным самолетом с разрешением на безопасный выезд от Каракаса. Политик прибыл на авиабазу в Мадриде той же ночью в сопровождении своей жены и секретаря по иностранным делам Испании Диего Мартинеса Белио. Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса - бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве тогда заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240908/gonsales-1971467850.html
https://ria.ru/20240903/gonsales-1970113125.html
https://ria.ru/20240913/venesuela-1972415524.html
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в мире, венесуэла, испания, каракас, хорхе родригес, хуан гуаидо, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Испания, Каракас, Хорхе Родригес, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро
Гонсалес перед бегством в Испанию признал итоги выборов в Венесуэле

Беглый экс-кандидат Гонсалес письменно признал результаты выборов в Венесуэле

© AP Photo / Matias DelacroixСотрудники избирательной комиссии в Венесуэле
Сотрудники избирательной комиссии в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Сотрудники избирательной комиссии в Венесуэле. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутия перед бегством в Испанию, где он получил убежище, подписал документ о признании решений судебной власти, связанных с результатами выборов президента, а также об отказе от попыток представлять за рубежом правительство Венесуэлы, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, который встречался с оппозиционером в посольстве Испании.
«
"Я всегда был и буду готов признавать и соблюдать решения, принятые судебными органами в рамках Конституции, в том числе вышеупомянутое постановление Избирательной палаты (Верховного суда - ред.), которое, хотя и не разделяю, но выполняю это потому, что это постановление высшего суда республики", - говорится в документе за подписью Гонсалеса, оригинал которого представил Родригес в ходе пресс-конференции, ее транслировал телеканал VTV.
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Другая важная часть представленного документа касается осуществления государственных функций Венесуэлы за рубежом, как это происходило при так называемом "правительстве" оппозиционера Хуана Гуаидо. В ней Гонсалес заявляет, что "ни в коем случае не намерен осуществлять какое-либо формальное или неформальное представительство государственной власти венесуэльского государства, будет абсолютно уважительно относиться к институтам и интересам Венесуэлы и всегда призывать к миру, диалогу и национальному единству".
За несколько часов до пресс-конференции спикера парламента копия письма была опубликована в местном издании Alberto News, после чего адвокат Гонсалеса выступил с опровержением подлинности документа, а сам оппозиционер заявил, что он был подписан под давлением.
На пресс-конференции Родригес, который является адресатом письма Гонсалеса, рассказал о подробностях их встречи, которая состоялась 7 сентября в посольстве Испании, где на тот момент укрывался разыскиваемый оппозиционер, а также показал фотографии переговоров с участием посла Испании. Хорхе Родригес отверг утверждения Гонсалеса об оказываемом давлении и призвал экс-кандидата опровергнуть свои заявления в течение суток. В противном случае он пообещал опубликовать другие свидетельства их переговоров в подтверждение своей правоты.
Министерство иностранных дел Испании в ночь на 8 сентября заявило, что правительство подтвердило предоставление убежища экс-кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу и вывезло его из страны военным самолетом с разрешением на безопасный выезд от Каракаса. Политик прибыл на авиабазу в Мадриде той же ночью в сопровождении своей жены и секретаря по иностранным делам Испании Диего Мартинеса Белио.
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В Венесуэле запросили ордер на арест экс-кандидата в президенты Гонсалеса
3 сентября, 01:07
Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса - бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве тогда заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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Венесуэла отозвала посла из Испании
13 сентября, 04:26
 
В миреВенесуэлаИспанияКаракасХорхе РодригесХуан ГуаидоНиколас Мадуро
 
 
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