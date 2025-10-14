Рейтинг@Mail.ru
Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо - РИА Новости, 14.10.2025
05:39 14.10.2025 (обновлено: 10:12 14.10.2025)
Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо
Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо - РИА Новости, 14.10.2025
Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "демонической ведьмой" лидера несистемной венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, ставшую лауреатом Нобелевской... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
венесуэла
каракас
испания
николас мадуро
хуан гуаидо
В мире, Венесуэла, Каракас, Испания, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо
Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо

Мадуро назвал нобелевскую лауреатку Мачадо демонической ведьмой. Главное

© Getty Images / Alfredo Lasry RМария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / Alfredo Lasry R
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "демонической ведьмой" лидера несистемной венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, ставшую лауреатом Нобелевской премии мира, пишет венесуэльская газета El Universal.
"Девяносто процентов населения отвергают демоническую ведьму Сайону", — сказал он, комментируя призывы Мачадо к иностранному вмешательству.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
СМИ узнали о секретном предложении Мадуро Трампу
10 октября, 17:46
Как пишет издание, Мадуро подтвердил готовность венесуэльского народа защищать свою родину от посягательств тех, кто не согласен на справедливый мир с достоинством и равенством.
"Мы хотим мира, и у нас будет мир, но мир со свободой, с суверенитетом", — подытожил Мадуро.
Прозвище "Сайона" отсылает к мстительному духу из венесуэльского фольклора.
В прошлую пятницу Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе
15 сентября, 21:37
Оппозиционерка Мачадо, которой власти Венесуэлы запретили занимать государственные должности до 2030 года, возглавляла предвыборную кампанию кандидата Эдмундо Гонсалеса, ставшего в ее отсутствие основным соперником действующего правительства на президентских выборах 2024 года. После дня голосования она перестала появляться на публике на фоне заявлений о ее ответственности за беспорядки и, по неподтвержденным данным, скрывалась в одном из дипломатических представительств в Каракасе. Власти Венесуэлы заявляли, что она находится в Испании.
В 2015 году Мачадо была лишена депутатских полномочий по делу о коррупции. Тем не менее, она победила в праймериз своего движения в октябре 2023 года и сменила самопровозглашенного экс-президента Хуана Гуаидо как лидер антиправительственного движения. Ее политические амбиции, невзирая на правовые запреты на родине, как и в случае с Гуаидо, поддерживает ряд западных стран.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо
11 октября, 01:57
 
В миреВенесуэлаКаракасИспанияНиколас МадуроХуан Гуаидо
 
 
