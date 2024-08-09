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В Венесуэле приостановили работу соцсети X - РИА Новости, 09.08.2024
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02:41 09.08.2024 (обновлено: 02:55 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/venesuela-1965083473.html
В Венесуэле приостановили работу соцсети X
В Венесуэле приостановили работу соцсети X - РИА Новости, 09.08.2024
В Венесуэле приостановили работу соцсети X
Социальная сеть Х, бывшая Twitter, множество раз нарушила законодательство Венесуэлы, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней, заявил... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:41
2024-08-09T02:55
венесуэла
в мире
николас мадуро
илон маск
youtube
twitter
сша
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Социальная сеть Х, бывшая Twitter, множество раз нарушила законодательство Венесуэлы, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи у президентского дворца, которая транслируется в его канале в YouTube."Социальная сеть, которая называлась Twitter, X, принадлежит Илону Маску. И она нарушила все свои нормы самой Twitter. Нарушила, разжигая ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть, противостояние венесуэльцев, она нарушила все законы Венесуэлы. А в Венесуэле есть закон, и мы собираемся обеспечить его соблюдение. Поэтому я подписал предложение Conatel, Национальной комиссии по телекоммуникациям, которая решила отключить социальную сеть Х, ранее известную как Twitter, от работы в Венесуэле на 10 дней, чтобы они представили свои гарантии. Х отправился из Венесуэлы на 10 дней", - заявил Мадуро.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.
https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html
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венесуэла, в мире, николас мадуро, илон маск, youtube, twitter, сша, хуан гуаидо, евросоюз, россия
Венесуэла, В мире, Николас Мадуро, Илон Маск, YouTube, Twitter, США, Хуан Гуаидо, Евросоюз, Россия
В Венесуэле приостановили работу соцсети X

Мадуро заявил о приостановке работы соцсети X из-за нарушений законодательства

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Социальная сеть Х, бывшая Twitter, множество раз нарушила законодательство Венесуэлы, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи у президентского дворца, которая транслируется в его канале в YouTube.
«
"Социальная сеть, которая называлась Twitter, X, принадлежит Илону Маску. И она нарушила все свои нормы самой Twitter. Нарушила, разжигая ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть, противостояние венесуэльцев, она нарушила все законы Венесуэлы. А в Венесуэле есть закон, и мы собираемся обеспечить его соблюдение. Поэтому я подписал предложение Conatel, Национальной комиссии по телекоммуникациям, которая решила отключить социальную сеть Х, ранее известную как Twitter, от работы в Венесуэле на 10 дней, чтобы они представили свои гарантии. Х отправился из Венесуэлы на 10 дней", - заявил Мадуро.
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Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле
29 июля, 09:55
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.
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