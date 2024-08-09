В Венесуэле приостановили работу соцсети X
Мадуро заявил о приостановке работы соцсети X из-за нарушений законодательства
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Социальная сеть Х, бывшая Twitter, множество раз нарушила законодательство Венесуэлы, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе встречи у президентского дворца, которая транслируется в его канале в YouTube.
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"Социальная сеть, которая называлась Twitter, X, принадлежит Илону Маску. И она нарушила все свои нормы самой Twitter. Нарушила, разжигая ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть, противостояние венесуэльцев, она нарушила все законы Венесуэлы. А в Венесуэле есть закон, и мы собираемся обеспечить его соблюдение. Поэтому я подписал предложение Conatel, Национальной комиссии по телекоммуникациям, которая решила отключить социальную сеть Х, ранее известную как Twitter, от работы в Венесуэле на 10 дней, чтобы они представили свои гарантии. Х отправился из Венесуэлы на 10 дней", - заявил Мадуро.
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Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.