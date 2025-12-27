Мадуро назвал условия диалога с США

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Венесуэла будет готова искать пути к сотрудничеству, если США когда-нибудь захотят говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.