Мадуро назвал условия диалога с США

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Венесуэла будет готова искать пути к сотрудничеству, если США когда-нибудь захотят говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Если кто-либо в Соединенных Штатах когда-либо, руководствуясь уважением, решит начать диалог и преодолеть провалившиеся (колониальные - ред.) проекты, существовавшие более 25 лет, здесь всегда найдется президент, который будет представлять свой народ, протягивать руку помощи и искать пути к миру, сотрудничеству и процветанию", - сказал Мадуро на встрече с вице-президентами. Заявление Мадуро транслировалось в его канале в Telegram.
По его словам, США уже несколько раз проиграли в попытке навязать свою волю Венесуэле, сделав ставку на таких оппозиционеров, как Леопольдо Лопес, Хуан Гуаидо, Мария Корина Мачадо.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.