Мадуро назвал условия диалога с США - РИА Новости, 27.12.2025
02:55 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/maduro-2065009077.html
Мадуро назвал условия диалога с США
Мадуро назвал условия диалога с США - РИА Новости, 27.12.2025
Мадуро назвал условия диалога с США
Венесуэла будет готова искать пути к сотрудничеству, если США когда-нибудь захотят говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:55:00+03:00
2025-12-27T02:55:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
леопольдо лопес
хуан гуаидо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039874011_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_06cc288c0ca4ed9a25323b28d2ae6d13.jpg
https://ria.ru/20251227/maduro-2065008237.html
https://ria.ru/20251227/maduro-2065006797.html
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, леопольдо лопес, хуан гуаидо
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Леопольдо Лопес, Хуан Гуаидо, Telegram, NBC
Мадуро назвал условия диалога с США

Мадуро: Венесуэла будет готова к диалогу, если США захотят говорить с уважением

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Венесуэла будет готова искать пути к сотрудничеству, если США когда-нибудь захотят говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Если кто-либо в Соединенных Штатах когда-либо, руководствуясь уважением, решит начать диалог и преодолеть провалившиеся (колониальные - ред.) проекты, существовавшие более 25 лет, здесь всегда найдется президент, который будет представлять свой народ, протягивать руку помощи и искать пути к миру, сотрудничеству и процветанию", - сказал Мадуро на встрече с вице-президентами. Заявление Мадуро транслировалось в его канале в Telegram.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
США не удастся навязать Венесуэле колониальную модель, заявил Мадуро
02:35
По его словам, США уже несколько раз проиграли в попытке навязать свою волю Венесуэле, сделав ставку на таких оппозиционеров, как Леопольдо Лопес, Хуан Гуаидо, Мария Корина Мачадо.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Дух Гитлера до сих пор бродит по миру, считает Мадуро
01:50
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроЛеопольдо ЛопесХуан Гуаидо
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
