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ОАГ не приняла резолюцию по ситуации вокруг выборов в Венесуэле

ОАГ не приняла резолюцию по ситуации вокруг выборов в Венесуэле - РИА Новости, 01.08.2024

ОАГ не приняла резолюцию по ситуации вокруг выборов в Венесуэле

Организация Американских Государств (ОАГ) не приняла резолюцию по ситуации вокруг выборов в Венесуэле, сообщил президент постоянного совета ОАГ Рональд Сандерс. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:03

2024-08-01T03:03

2024-08-01T03:03

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Организация Американских Государств (ОАГ) не приняла резолюцию по ситуации вокруг выборов в Венесуэле, сообщил президент постоянного совета ОАГ Рональд Сандерс. "Мы отчаянно пытались прийти к консенсусу, но не сошлись на одном предложении одного параграфа - это значит, что нам придется провести голосование по резолюции. Я надеялся, что мы сможем этого избежать, чтобы выступить едино в отношении того, что мы делаем", - сказал Сандерс. В результате 17 государств проголосовали "за", 11 воздержались от голосования и пять отсутствовали. "Резолюция не была принята", - заявил Сандрес. В проекте резолюции в том числе содержались пункты о призыве к властям Венесуэлы немедленно опубликовать результаты выборов на всех избирательных участках, гарантировать сохранность всех бюллетеней и связанных с выборами документов, а также обеспечить подсчет голосов в присутствии независимых наблюдателей. Не сообщается, в вопросе какого именно предложения в проекте резолюции стороны не добились согласия. Между ОАГ и венесуэльским правительством Николаса Мадуро существует давний конфликт. Мадуро заявил о решении покинуть ОАГ в апреле 2017 года после того, как организация обвинила власти Венесуэлы в развязывании насилия в стране на фоне протестов. Делси Родригес, на тот момент глава МИД Венесуэлы, пояснила остановку участия злоупотреблениями, которые исходили от генерального секретаря организации и ряда правительств, которые "ненавидели модель развития Венесуэлы". В апреле 2019 года МИД Венесуэлы сообщил, что страна официально больше не является членом ОАГ. После попытки переворота в Венесуэле в январе 2019 года ОАГ, в которую входят 35 стран региона, не признала президентские полномочия Мадуро, а также полномочия парламента, избранного через год. Организация выступала за смену власти в Венесуэле и считала президентом страны экс-спикера парламента республики Хуана Гуаидо. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html

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