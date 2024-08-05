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Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле - РИА Новости, 05.08.2024
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05:17 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/venesuela-1964055576.html
Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле
Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле - РИА Новости, 05.08.2024
Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле
Позиция признания или непризнания выборов в суверенной стране является проявлением колониальной политики - Вашингтон продолжает рассматривать Латинскую Америку... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T05:17
2024-08-05T05:17
в мире
венесуэла
россия
николас мадуро
хуан гуаидо
дмитрий песков
евросоюз
выборы президента венесуэлы — 2024
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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Позиция признания или непризнания выборов в суверенной стране является проявлением колониальной политики - Вашингтон продолжает рассматривать Латинскую Америку как свой задний двор и полигон для отработки политических технологий, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. "США еще до проведения выборов в Венесуэле намекали на то, что не потерпят переизбрания Николаса Мадуро. Сама позиция по признанию или непризнанию выборов в той или иной суверенной стране – это яркое проявление колониальной политики. Народ Венесуэлы сделал свой выбор. Его необходимо уважать. Но похоже, что такой подход Вашингтону чужд", - сказал Мелик-Багдасаров. "США продолжают рассматривать Латиноамериканский регион как свой задний двор и полигон для отработки политтехнологий. По словам президента Николаса Мадуро, сегодня мы наблюдаем попытки повторить проект "Хуан Гуаидо" с некоторыми поправками", - добавил глава российской дипмиссии. В Москве после оглашения официальных результатов выборов в Венесуэле заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html
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в мире, венесуэла, россия, николас мадуро, хуан гуаидо, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, Дмитрий Песков, Евросоюз, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле

Посол России: США считают Южную Америку полигоном для отработки политтехнологий

© Фото : Посольство России в ВенесуэлеПосол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Посольство России в Венесуэле
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров. Архивное фото
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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Позиция признания или непризнания выборов в суверенной стране является проявлением колониальной политики - Вашингтон продолжает рассматривать Латинскую Америку как свой задний двор и полигон для отработки политических технологий, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"США еще до проведения выборов в Венесуэле намекали на то, что не потерпят переизбрания Николаса Мадуро. Сама позиция по признанию или непризнанию выборов в той или иной суверенной стране – это яркое проявление колониальной политики. Народ Венесуэлы сделал свой выбор. Его необходимо уважать. Но похоже, что такой подход Вашингтону чужд", - сказал Мелик-Багдасаров.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Законодатели из США и ЕС пригрозили Мадуро за отказ покинуть пост
3 августа, 00:27
"США продолжают рассматривать Латиноамериканский регион как свой задний двор и полигон для отработки политтехнологий. По словам президента Николаса Мадуро, сегодня мы наблюдаем попытки повторить проект "Хуан Гуаидо" с некоторыми поправками", - добавил глава российской дипмиссии.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов в Венесуэле заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
США вмешиваются в выборы в Венесуэле, заявил глава МИД Кубы
3 августа, 01:59
 
В миреВенесуэлаРоссияНиколас МадуроХуан ГуаидоДмитрий ПесковЕвросоюзВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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