Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле
Посол России: США считают Южную Америку полигоном для отработки политтехнологий
© Фото : Посольство России в ВенесуэлеПосол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров
© Фото : Посольство России в Венесуэле
Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров. Архивное фото
КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Позиция признания или непризнания выборов в суверенной стране является проявлением колониальной политики - Вашингтон продолжает рассматривать Латинскую Америку как свой задний двор и полигон для отработки политических технологий, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"США еще до проведения выборов в Венесуэле намекали на то, что не потерпят переизбрания Николаса Мадуро. Сама позиция по признанию или непризнанию выборов в той или иной суверенной стране – это яркое проявление колониальной политики. Народ Венесуэлы сделал свой выбор. Его необходимо уважать. Но похоже, что такой подход Вашингтону чужд", - сказал Мелик-Багдасаров.
"США продолжают рассматривать Латиноамериканский регион как свой задний двор и полигон для отработки политтехнологий. По словам президента Николаса Мадуро, сегодня мы наблюдаем попытки повторить проект "Хуан Гуаидо" с некоторыми поправками", - добавил глава российской дипмиссии.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов в Венесуэле заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
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3 августа, 01:59