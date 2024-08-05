https://ria.ru/20240805/venesuela-1964055576.html

Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле

Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле - РИА Новости, 05.08.2024

Посол России прокомментировал позицию США по выборам в Венесуэле

Позиция признания или непризнания выборов в суверенной стране является проявлением колониальной политики - Вашингтон продолжает рассматривать Латинскую Америку... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:17

2024-08-05T05:17

2024-08-05T05:17

в мире

венесуэла

россия

николас мадуро

хуан гуаидо

дмитрий песков

евросоюз

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Позиция признания или непризнания выборов в суверенной стране является проявлением колониальной политики - Вашингтон продолжает рассматривать Латинскую Америку как свой задний двор и полигон для отработки политических технологий, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. "США еще до проведения выборов в Венесуэле намекали на то, что не потерпят переизбрания Николаса Мадуро. Сама позиция по признанию или непризнанию выборов в той или иной суверенной стране – это яркое проявление колониальной политики. Народ Венесуэлы сделал свой выбор. Его необходимо уважать. Но похоже, что такой подход Вашингтону чужд", - сказал Мелик-Багдасаров. "США продолжают рассматривать Латиноамериканский регион как свой задний двор и полигон для отработки политтехнологий. По словам президента Николаса Мадуро, сегодня мы наблюдаем попытки повторить проект "Хуан Гуаидо" с некоторыми поправками", - добавил глава российской дипмиссии. В Москве после оглашения официальных результатов выборов в Венесуэле заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html

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в мире, венесуэла, россия, николас мадуро, хуан гуаидо, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024