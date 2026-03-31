Посольство США в Венесуэле официально возобновило работу
Посольство Соединенных Штатов в Венесуэле с понедельника официально возобновляет работу, заявил госдепартамент США.
2026-03-31T07:39:00+03:00
2026-03-31T10:09:00+03:00
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Посольство Соединенных Штатов в Венесуэле с понедельника официально возобновляет работу, заявил госдепартамент США.
"Сегодня мы официально возобновляем работу посольства США в Каракасе, открывая новую главу в нашем дипломатическом присутствии в Венесуэле", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Томми Пиготта.
Он отметил, что команда поверенной в делах США в Венесуэле Лоры Догу продолжает работу по возвращению всего персонала дипмиссии как можно скорее и возобновлению предоставления консульских услуг.
"Возобновление работы посольства США в Каракасе является ключевой вехой в реализации трехэтапного плана президента (США Дональда Трампа - ред.) для Венесуэлы и укрепит нашу способность напрямую взаимодействовать с временным правительством, гражданским обществом и частным сектором Венесуэлы", - добавил Пиготт.
Догу 14 марта сообщала, что дипломатическая миссия США в Венесуэле возобновила работу спустя семь лет после того, как в 2019 году Каракас разорвал отношения с Соединенными Штатами в марте 2019 года из-за признания Вашингтоном Хуана Гуаидо "временным президентом" Венесуэлы.
США в ночь на 3 января провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркоторговле. В результате бомбардировок Каракаса и других районов, по данным венесуэльских властей, погибли не менее 100 человек, примерно столько же среди военных и гражданских лиц получили ранения.