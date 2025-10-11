Депутат Прието прокомментировал присуждение премии мира Мачадо

МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевским комитетом премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо является "контрольным выстрелом" для этого международного приза - "блеклая фигура" местной политики выступала за силовое свержение власти и интервенцию США, а также оставила после своих акций десятки погибших венесуэльцев, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Хильберто Хименес Прието, отметив, что теперь Альфред Нобель, вероятно, "переворачивается в гробу".