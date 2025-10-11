Депутат Прието прокомментировал присуждение премии мира Мачадо

МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевским комитетом премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо является "контрольным выстрелом" для этого международного приза - "блеклая фигура" местной политики выступала за силовое свержение власти и интервенцию США, а также оставила после своих акций десятки погибших венесуэльцев, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Хильберто Хименес Прието, отметив, что теперь Альфред Нобель, вероятно, "переворачивается в гробу".
"Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо оказалось контрольным выстрелом, окончательно убившим этот международный приз... присудили весьма блеклой фигуре в политической истории Венесуэлы, которая в последние годы в своих публичных и известных выступлениях выступала за применение силы для свержения законного президента Николаса Мадуро, а также за военные интервенции в страну", - сказал Хименес, возглавляющий партию "Народное избирательное движение".
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что премия мира 2025 года присуждена Мачадо с формулировкой "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
По словам собеседника агентства, Мачадо в своей политике "делала ставку на насилие", а её наследием стали "десятки и десятки погибших венесуэльцев".
"Она унижала венесуэльских мигрантов и аплодировала стигматизации и нападениям на них со стороны госдепартамента США. Всё это - лишь часть досье госпожи Мачадо, благодаря которому она стала достойной этой крайне спорной и дискредитированной награды. Альфред Нобель, должно быть, переворачивается в гробу!" - заключил Хименес.
Оппозиционерка Мария Корина Мачадо, которой власти Венесуэлы запретили занимать государственные должности до 2030 года, возглавляла предвыборную кампанию кандидата Эдмундо Гонсалеса, ставшего в ее отсутствие основным соперником действующего правительства на президентских выборах 2024 года. После дня голосования она перестала появляться на публике на фоне заявлений о ее ответственности за беспорядки и, по неподтвержденным данным, скрывалась в одном из дипломатических представительств в Каракасе. Власти Венесуэлы заявляли позднее, что она находится в Испании.
В 2015 году Мачадо была лишена депутатских полномочий по делу о коррупции. Тем не менее, она победила в праймериз своего движения в октябре 2023 года и сменила самопровозглашенного экс-президента Хуана Гуаидо как лидер несистемного антиправительственного движения. В ноябре 2024 года венесуэльская прокуратура начала расследование против Мачадо по обвинениям в измене, сговоре с иностранными государствами и участии в организованной преступной группе. Ее политические амбиции, невзирая на правовые запреты на родине, как и в случае с Гуаидо, поддерживает ряд западных стран.