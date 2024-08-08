https://ria.ru/20240808/erdogan-1964800710.html

Эрдоган поздравил Мадуро с переизбранием

Эрдоган поздравил Мадуро с переизбранием - РИА Новости, 08.08.2024

Эрдоган поздравил Мадуро с переизбранием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону венесуэльского лидера Николаса Мадуро с переизбранием и пригласил его посетить Турцию, сообщил МИД... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:16

2024-08-08T03:16

2024-08-08T03:17

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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону венесуэльского лидера Николаса Мадуро с переизбранием и пригласил его посетить Турцию, сообщил МИД южноамериканской страны в своем блоге в Х. "Президент Николас Мадуро Морос принял сегодня звонок президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором президент Турции передал поздравительное послание всему венесуэльскому народу после выборов, прошедших в прошлое воскресенье, 28 июля. Президент Эрдоган был доволен отчетами, полученными от наблюдателей за выборами, которые присутствовали на всех этапах избирательного процесса, и поддержал усилия, предпринятые в Верховном суде как конституционном органе, который подтвердит объявленные Национальным избирательным советом результаты", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем блоге в Х министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В МИД Венесуэлы отметили, что президент Мадуро по телефону подробно объяснил Эрдогану действия оппозиции, игнорирующей институты государственной власти. "Президент Турции признал приверженность боливарианского правительства борьбе за палестинское дело и подтвердил узы братства и сотрудничества между Венесуэлой и Турцией, воспользовавшись случаем, чтобы пригласить президента Николаса Мадуро Мороса совершить официальный визит в его страну в ближайшем будущем, чтобы продолжить развитие стратегических проектов между обеими странами", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы. После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.

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https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html

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