Эрдоган поздравил Мадуро с переизбранием
Эрдоган поздравил Мадуро с переизбранием и пригласил в Турцию
© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону венесуэльского лидера Николаса Мадуро с переизбранием и пригласил его посетить Турцию, сообщил МИД южноамериканской страны в своем блоге в Х.
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"Президент Николас Мадуро Морос принял сегодня звонок президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором президент Турции передал поздравительное послание всему венесуэльскому народу после выборов, прошедших в прошлое воскресенье, 28 июля. Президент Эрдоган был доволен отчетами, полученными от наблюдателей за выборами, которые присутствовали на всех этапах избирательного процесса, и поддержал усилия, предпринятые в Верховном суде как конституционном органе, который подтвердит объявленные Национальным избирательным советом результаты", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем блоге в Х министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
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В МИД Венесуэлы отметили, что президент Мадуро по телефону подробно объяснил Эрдогану действия оппозиции, игнорирующей институты государственной власти.
"Президент Турции признал приверженность боливарианского правительства борьбе за палестинское дело и подтвердил узы братства и сотрудничества между Венесуэлой и Турцией, воспользовавшись случаем, чтобы пригласить президента Николаса Мадуро Мороса совершить официальный визит в его страну в ближайшем будущем, чтобы продолжить развитие стратегических проектов между обеими странами", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.
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