Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером в ответ на блокировку X
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в шутку обещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ответ на приостановку работы соцсети X в стране.
Ранее Мадуро заявил, что социальная сеть Х, бывшая Twitter, множество раз нарушила законодательство Венесуэлы, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней.
В соцсети Маска спросили, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение Мадуро.
"Мы подпалим ему усы из космоса!" - ответил предприниматель.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
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В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.