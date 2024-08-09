Рейтинг@Mail.ru
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 09.08.2024 (обновлено: 08:40 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/mask-1965102602.html
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером - РИА Новости, 09.08.2024
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером
Американский предприниматель Илон Маск в шутку обещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ответ на приостановку работы РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:13
2024-08-09T08:40
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
хуан гуаидо
илон маск
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_835:68:2700:1117_1920x0_80_0_0_958aded3d12762a24963b998c73c1f13.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в шутку обещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ответ на приостановку работы соцсети X в стране. Ранее Мадуро заявил, что социальная сеть Х, бывшая Twitter, множество раз нарушила законодательство Венесуэлы, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней. В соцсети Маска спросили, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение Мадуро. "Мы подпалим ему усы из космоса!" - ответил предприниматель. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы. После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.
https://ria.ru/20240809/gruppa-1965076475.html
https://ria.ru/20240714/mask-1959508163.html
https://ria.ru/20240714/mask-1959502125.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_938:7:2717:1341_1920x0_80_0_0_bc3ef32b261778715afb59e45ff66251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, хуан гуаидо, илон маск, евросоюз
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, Илон Маск, Евросоюз
Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером

Маск в шутку пригрозил Мадуро космическим лазером в ответ на блокировку X

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в шутку обещал использовать космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ответ на приостановку работы соцсети X в стране.
Ранее Мадуро заявил, что социальная сеть Х, бывшая Twitter, множество раз нарушила законодательство Венесуэлы, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена на 10 дней.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Альянс рекламодателей объявил о роспуске из-за "войны" с Маском, пишут СМИ
00:41
В соцсети Маска спросили, готовит ли он космические лазеры в ответ на решение Мадуро.
"Мы подпалим ему усы из космоса!" - ответил предприниматель.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Опасные времена". Илона Маска пытались убить
14 июля, 04:09
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Он крутой". Илон Маск восхитился Трампом после покушения
14 июля, 02:22
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроХуан ГуаидоИлон МаскЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала