Лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила награду Трампу

МЕХИКО, 11 окт - РИА Новости. Проходящая по уголовному делу и не появляющаяся на публике лидер несистемной венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира, попыталась заручиться политической поддержкой президента США Дональда Трампа, посвятив свою награду ему.