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Вице-президент Венесуэлы обвинила USAID в спонсировании оппозиции - РИА Новости, 07.02.2025
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06:49 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/venesuela-1997874708.html
Вице-президент Венесуэлы обвинила USAID в спонсировании оппозиции
Вице-президент Венесуэлы обвинила USAID в спонсировании оппозиции - РИА Новости, 07.02.2025
Вице-президент Венесуэлы обвинила USAID в спонсировании оппозиции
Агентство США по международному развитию USAID расходовало средства американских налогоплательщиков для свержения правительства Венесуэлы через поддержку... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T06:49:00+03:00
2025-02-07T06:49:00+03:00
в мире
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МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID расходовало средства американских налогоплательщиков для свержения правительства Венесуэлы через поддержку оппозиционных экстремистов, заявила вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес. "Многие факты, касающиеся происходящего, стали достоянием общественности, в частности, информация, поступающая из Соединенных Штатов об этом агентстве по так называемому сотрудничеству USAID, которое использовало средства американского народа для свержения правительств", - заявила Родригес на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, которую транслировал телеканал VTV. По словам вице-президента, раскрытая информация о деятельности USAID демонстрирует, что оно спонсировало экстремистов из числа крайне правой оппозиции - Леопольдо Лопеса, Хуана Гуаидо, Карлоса Веккьо и Хулио Борхеса - для нападения на страну. "Их финансировало агентство США с целью свержения правительства Венесуэлы. Когда мы видим масштабы обрушившегося цунами, но это цунами не смогло победить Венесуэлу или наш народ, мы понимаем, на что мы способны и что мы призваны сделать в будущем", - добавила Родригес. Ранее госсекретарь США Марко Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
https://ria.ru/20250207/krym-1997862707.html
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в мире, сша, венесуэла, делси родригес, илон маск, леопольдо лопес, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Венесуэла, Делси Родригес, Илон Маск, Леопольдо Лопес, Агентство по международному развитию США
Вице-президент Венесуэлы обвинила USAID в спонсировании оппозиции

Родригес: USAID финансировала подготовку к свержения правительства Венесуэлы

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
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МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID расходовало средства американских налогоплательщиков для свержения правительства Венесуэлы через поддержку оппозиционных экстремистов, заявила вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес.
"Многие факты, касающиеся происходящего, стали достоянием общественности, в частности, информация, поступающая из Соединенных Штатов об этом агентстве по так называемому сотрудничеству USAID, которое использовало средства американского народа для свержения правительств", - заявила Родригес на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, которую транслировал телеканал VTV.
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По словам вице-президента, раскрытая информация о деятельности USAID демонстрирует, что оно спонсировало экстремистов из числа крайне правой оппозиции - Леопольдо Лопеса, Хуана Гуаидо, Карлоса Веккьо и Хулио Борхеса - для нападения на страну.
"Их финансировало агентство США с целью свержения правительства Венесуэлы. Когда мы видим масштабы обрушившегося цунами, но это цунами не смогло победить Венесуэлу или наш народ, мы понимаем, на что мы способны и что мы призваны сделать в будущем", - добавила Родригес.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что президент Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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В миреСШАВенесуэлаДелси РодригесИлон МаскЛеопольдо ЛопесАгентство по международному развитию США
 
 
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