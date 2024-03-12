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Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского - РИА Новости, 12.03.2024
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05:53 12.03.2024 (обновлено: 11:59 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/maduro-1932408745.html
Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского
Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского - РИА Новости, 12.03.2024
Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Владимир Зеленский, оскорбляющий папу римского, напоминает "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:53
2024-03-12T11:59
украина
венесуэла
киев
владимир зеленский
николас мадуро
хуан гуаидо
в мире
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МЕХИКО, 12 мар — РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Владимир Зеленский, оскорбляющий папу римского, напоминает "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуаидо, поддержав призыв понтифика к началу мирных переговоров.&quot;Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу &lt;…&gt; он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуаидо, таким же вредным для своего народа. Папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы твердо и преданно поддерживаем слова и призыв к миру на Украине&quot;, — сказал политик в эфире своей телепрограммы &quot;С Мадуро +&quot;.На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Слова понтифика подвергли критике Владимир Зеленский, главы МИД Украины и ФРГ."Папа Франциск знает, что весь этот вопрос Украины был большой провокацией и что пришло время вести мирные переговоры", — добавил Мадуро.После интервью понтифика глава службы печати Святого престола Маттео Бруни пояснил, что в отношении конфликта на Украине тот имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатическому разрешению. Бруни заявил, что папа ответил на образ белого флага, предложенный интервьюером, "чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров".
https://ria.ru/20240310/kuleba-1932178398.html
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украина, венесуэла, киев, владимир зеленский, николас мадуро, хуан гуаидо, в мире
Украина, Венесуэла, Киев, Владимир Зеленский, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, В мире
Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского

Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Зеленского с клоуном за критику папы римского

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 мар — РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Владимир Зеленский, оскорбляющий папу римского, напоминает "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуаидо, поддержав призыв понтифика к началу мирных переговоров.
«

"Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу <…> он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуаидо, таким же вредным для своего народа. Папа Франциск прав, и мы из Венесуэлы твердо и преданно поддерживаем слова и призыв к миру на Украине", — сказал политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Кулеба по-хамски ответил папе римскому на призыв поднять белый флаг
10 марта, 19:15
На днях швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Слова понтифика подвергли критике Владимир Зеленский, главы МИД Украины и ФРГ.
"Папа Франциск знает, что весь этот вопрос Украины был большой провокацией и что пришло время вести мирные переговоры", — добавил Мадуро.
После интервью понтифика глава службы печати Святого престола Маттео Бруни пояснил, что в отношении конфликта на Украине тот имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатическому разрешению. Бруни заявил, что папа ответил на образ белого флага, предложенный интервьюером, "чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров".
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УкраинаВенесуэлаКиевВладимир ЗеленскийНиколас МадуроХуан ГуаидоВ мире
 
 
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