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Посол России оценил заявления оппозиции о победе на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 05.08.2024
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10:00 05.08.2024 (обновлено: 10:01 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/posol-1964077819.html
Посол России оценил заявления оппозиции о победе на выборах в Венесуэле
Посол России оценил заявления оппозиции о победе на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 05.08.2024
Посол России оценил заявления оппозиции о победе на выборах в Венесуэле
Скоропалительные заявления венесуэльской оппозиции о победе на прошедших президентских выборах, которые тиражируются в интернет-пространстве, вызывают... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:00
2024-08-05T10:01
в мире
венесуэла
россия
сша
николас мадуро
хуан гуаидо
дмитрий песков
евросоюз
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КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Скоропалительные заявления венесуэльской оппозиции о победе на прошедших президентских выборах, которые тиражируются в интернет-пространстве, вызывают определенные вопросы, однако история расставит всё по своим местам, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. "По венесуэльскому законодательству у избиркома есть 30 дней на опубликование протоколов выборов. Хакерские атаки, которым, со слов венесуэльского истеблишмента, подвергаются системы избирательного органа страны, не облегчают процесс. В этой связи возникают определенные вопросы по поводу скоропалительных доказательств итогов выборов, активно тиражируемых представителями оппозиции в интернет-пространстве ", - сказал Мелик-Багдасаров. "Как выразился президент Николас Мадуро, всё это очень напоминает проект "Гуаидо 2.0". Где, кстати, сам Гуаидо? Что стало с этой предыдущей версией президента Венесуэлы? История всё расставляет на свои места", - добавил глава российской дипмиссии. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы. После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.
https://ria.ru/20240805/venesuela-1964049165.html
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в мире, венесуэла, россия, сша, николас мадуро, хуан гуаидо, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Россия, США, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, Дмитрий Песков, Евросоюз, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Посол России оценил заявления оппозиции о победе на выборах в Венесуэле

Посол Мелик-Багдасаров: заявления оппозиции о победе на выборах вызывают вопросы

© AP Photo / Cristian HernandezАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Cristian Hernandez
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 5 авг - РИА Новости. Скоропалительные заявления венесуэльской оппозиции о победе на прошедших президентских выборах, которые тиражируются в интернет-пространстве, вызывают определенные вопросы, однако история расставит всё по своим местам, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«
"По венесуэльскому законодательству у избиркома есть 30 дней на опубликование протоколов выборов. Хакерские атаки, которым, со слов венесуэльского истеблишмента, подвергаются системы избирательного органа страны, не облегчают процесс. В этой связи возникают определенные вопросы по поводу скоропалительных доказательств итогов выборов, активно тиражируемых представителями оппозиции в интернет-пространстве ", - сказал Мелик-Багдасаров.
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В ЕС заявили, что результаты выборов в Венесуэле не могут быть признаны
02:17
"Как выразился президент Николас Мадуро, всё это очень напоминает проект "Гуаидо 2.0". Где, кстати, сам Гуаидо? Что стало с этой предыдущей версией президента Венесуэлы? История всё расставляет на свои места", - добавил глава российской дипмиссии.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых было задержано свыше 2000 человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле
29 июля, 09:55
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАНиколас МадуроХуан ГуаидоДмитрий ПесковЕвросоюзВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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