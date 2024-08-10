Венесуэла гордится своей избирательной системой, заявили в миссии при ООН
Зампостпреда Венесуэлы при ООН Перес: страна гордится избирательной системой
© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
© РИА Новости
Выборы президента Венесуэлы. Архивное фото
ООН, 10 авг - РИА Новости. Венесуэла гордится своей избирательной системой, считает её одной из самых совершенных и успешных во всем мире, сообщил в интервью РИА Новости зампостпреда страны при ООН Хоакин Перес.
"Мы очень гордимся нашей избирательной системой. Мы очень уверены в народе Венесуэлы, который уже воспользовался своим избирательным правом и определился со своим будущим", – сказал Перес, отметив, что махинации Запада не сказались на достоинстве избирательной кампании.
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Он отметил, что избирательная система в Венесуэле - "одна из самых совершенных и успешных во всем мире".
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
После выборов 2018 года, на которых также победил Мадуро, и его инаугурации в Венесуэле уже проходили массовые протесты. Тогда глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера оппозиционного парламента.