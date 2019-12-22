Биография Лео Бокерия

Российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР (ныне Очамчыра, Абхазия).
В 1965 году окончил Первый Московский медицинский институт (ныне университет) имени И.М. Сеченова, в 1968 году завершил учебу в аспирантуре на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии под руководством академика Владимира Кованова. Доктор медицинских наук (1973).
С 1968 года Лео Бокерия работает в Институте сердечно-сосудистой хирургии (с 1993 года Научный центр сердечно-сосудистой хирургии, с 1995 года – НЦССХ имени А.Н. Бакулева, с 2017 года – Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) им. А.Н. Бакулева). В институте сначала он занимал должность старшего научного сотрудника.
В 1974-1977 годах Бокерия руководил лабораторией гипербарической оксигенации (метод применения кислорода под высоким давлением).
В 1977-1993 годах работал заместителем директора по науке, руководителем отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца.
С 1993 года по 1994 год исполнял обязанности директора Института кардиохирургии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.
С сентября 1994 года – исполняющий обязанности, с ноября 1994 года – директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.
С 1994 года Лео Бокерия является председателем ученого совета и председателем диссертационного совета НЦССХ имени А.Н. Бакулева.
В центре он создал ряд новых клинических подразделений: отделения хирургического лечения кардиомиопатий, неинвазивной аритмологии, хирургического лечения тахиаритмий, терминальной сердечной недостаточности и др.
С ноября 2019 года Лео Бокерия занимает должность президента НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева.
Основные направления его научной деятельности: хирургия аритмий и ишемической болезни сердца, врожденных и приобретенных пороков сердца, терминальной сердечной недостаточности, гипербарическая оксигенация, малоинвазивная (минимизированная область вмешательства в организм и степень травмирования тканей) хирургия сердца, применение лазера при операциях на сердце; математическое моделирование, моделирование патологии сердечно-сосудистой системы в эксперименте, целевое планирование и методология науки.
Лео Бокерия было создано первое в стране специализированное отделение тахиаритмий и внедрены в клиническую практику электрофизиологические методы диагностики аритмий. Он одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для коррекции врожденных, приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, сочетающихся с жизнеугрожающими тахиаритмиями.
Бокерия – инициатор минимально инвазивной хирургии сердца. Большой его заслугой является разработка и внедрение в практику трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации (хирургическое вмешательство, направленное на восстановление коронарного кровообращения) миокарда с использованием синхронизированного с работой сердца отечественного лазера.
Бокерия разработал и внедрил в клиническую практику комплекс неинвазивного обследования больных со сложными жизнеугрожающими нарушениями ритма, включающий самые современные методы диагностики. Он выполнил первую в мире операцию установки полностью имплантируемого сердца "Синкардия" женщине.
Лео Бокерия – автор свыше 2000 публикаций, в том числе более 100 книг. Один из авторов и разработчиков пилотного телемедицинского проекта "Москва – регионы России", цель которого проведение врачами на местах полноценных консультаций со специалистами Центра с использованием всего объема диагностической информации. В рамках данного проекта на базе видеоконференций регулярно проводятся телеконсультации (в т. ч. из операционной) с врачами из 16 российских регионов и Белоруссии. Бокерия имеет более 200 патентов на изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения.
Лео Бокерия – академик Российской академии медицинских наук (ныне Российская академия наук) с 1994 года, академик Российской академии наук с 2011 года.
Бокерия – профессор, заведующий кафедрами сердечно-сосудистой хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Российской медицинской академии последипломного образования.
Он является инициатором создания и президентом с 1995 года Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России.
В 1993-1998 годах Лео Бокерия был председателем комитета Минздрава РФ и Российской академии медицинских наук по антиаритмическим имплантируемым устройствам и электрофизиологии, а с 1998 года – директором Центра хирургической и интервенционной аритмологии РФ.
Он является главным редактором ряда медицинских журналов, среди которых "Грудная и сердечно-сосудистая хирургия", "Детские болезни сердца и сосудов", "Креативная кардиология", "Анналы аритмологии".
В 2003 году Лео Бокерия был избран президентом Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", в 2005 году – членом Общественной палаты РФ при президенте России. С 2006 по 2009 год был председателем комиссии Общественной палаты РФ по формированию здорового образа жизни, в 2012-2013 годах – председателем комиссии по здоровью нации, развитию спорта и туризма, с 2017 года – заместитель секретаря Общественной палаты РФ.
Лео Бокерия – заслуженный деятель науки РФ (1994), лауреат Ленинской (1976) и Государственной (1986) премий СССР, Государственной премии РФ 2002 года в области науки и техники, премии правительства РФ в области науки и техники (2004). Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2004), III (1999), и IV степеней (2010), Александра Невского (2015), орденами Святого благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца "За дела милосердия" (1999), Преподобного Сергия Радонежского II степени (2001), Святого благоверного князя Даниила Московского (2008) Русской православной церкви.
Бокерия имеет ряд общественных наград, среди них международная премия "Золотой Гиппократ" (2003), вручаемая лучшим кардиохирургам мира, премия РАН "Триумф" (2004) и др.
Почетный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2011).
Международным признанием трудов Лео Бокерии является избрание его действительным членом Американской ассоциации торакальных хирургов (1991), членом Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов и Международного кардиоторакального центра Монако (1992), членом Сербской академии наук (1997), членом факультетов ряда регулярных международных конференций во Франции, Италии, Швейцарии, членом редколлегий журналов в США, Великобритании. В 1998 году он был избран почетным членом Американского колледжа хирургов (высший мировой титул в хирургической иерархии).
Бокерия является почетным гражданином грузинских городов Поти (1981) и Тбилиси (1999), а также Чеченской Республики (2009).
Лео Бокерия женат. Его супруга заслуженный врач РФ. В семье две дочери, которые также стали врачами: Екатерина – кардиолог-неонатолог и Ольга – кардиолог.
Обе имеют ученую степень – доктор медицинских наук.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников