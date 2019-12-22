Биография Лео Бокерия

В 1965 году окончил Первый Московский медицинский институт (ныне университет) имени И.М. Сеченова, в 1968 году завершил учебу в аспирантуре на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии под руководством академика Владимира Кованова. Доктор медицинских наук (1973).

С 1968 года Лео Бокерия работает в Институте сердечно-сосудистой хирургии (с 1993 года Научный центр сердечно-сосудистой хирургии, с 1995 года – НЦССХ имени А.Н. Бакулева, с 2017 года – Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) им. А.Н. Бакулева). В институте сначала он занимал должность старшего научного сотрудника.

В 1974-1977 годах Бокерия руководил лабораторией гипербарической оксигенации (метод применения кислорода под высоким давлением).

В 1977-1993 годах работал заместителем директора по науке, руководителем отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца.

С 1993 года по 1994 год исполнял обязанности директора Института кардиохирургии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

С сентября 1994 года – исполняющий обязанности, с ноября 1994 года – директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

В центре он создал ряд новых клинических подразделений: отделения хирургического лечения кардиомиопатий, неинвазивной аритмологии, хирургического лечения тахиаритмий, терминальной сердечной недостаточности и др.

Основные направления его научной деятельности: хирургия аритмий и ишемической болезни сердца, врожденных и приобретенных пороков сердца, терминальной сердечной недостаточности, гипербарическая оксигенация, малоинвазивная (минимизированная область вмешательства в организм и степень травмирования тканей) хирургия сердца, применение лазера при операциях на сердце; математическое моделирование, моделирование патологии сердечно-сосудистой системы в эксперименте, целевое планирование и методология науки.

Лео Бокерия было создано первое в стране специализированное отделение тахиаритмий и внедрены в клиническую практику электрофизиологические методы диагностики аритмий. Он одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для коррекции врожденных, приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, сочетающихся с жизнеугрожающими тахиаритмиями.

Бокерия – инициатор минимально инвазивной хирургии сердца. Большой его заслугой является разработка и внедрение в практику трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации (хирургическое вмешательство, направленное на восстановление коронарного кровообращения) миокарда с использованием синхронизированного с работой сердца отечественного лазера.

Бокерия разработал и внедрил в клиническую практику комплекс неинвазивного обследования больных со сложными жизнеугрожающими нарушениями ритма, включающий самые современные методы диагностики. Он выполнил первую в мире операцию установки полностью имплантируемого сердца "Синкардия" женщине.

Лео Бокерия – автор свыше 2000 публикаций, в том числе более 100 книг. Один из авторов и разработчиков пилотного телемедицинского проекта "Москва – регионы России", цель которого проведение врачами на местах полноценных консультаций со специалистами Центра с использованием всего объема диагностической информации. В рамках данного проекта на базе видеоконференций регулярно проводятся телеконсультации (в т. ч. из операционной) с врачами из 16 российских регионов и Белоруссии. Бокерия имеет более 200 патентов на изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения.

Лео Бокерия – академик Российской академии медицинских наук (ныне Российская академия наук) с 1994 года, академик Российской академии наук с 2011 года.

Он является инициатором создания и президентом с 1995 года Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России.

В 1993-1998 годах Лео Бокерия был председателем комитета Минздрава РФ и Российской академии медицинских наук по антиаритмическим имплантируемым устройствам и электрофизиологии, а с 1998 года – директором Центра хирургической и интервенционной аритмологии РФ.

В 2003 году Лео Бокерия был избран президентом Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", в 2005 году – членом Общественной палаты РФ при президенте России. С 2006 по 2009 год был председателем комиссии Общественной палаты РФ по формированию здорового образа жизни, в 2012-2013 годах – председателем комиссии по здоровью нации, развитию спорта и туризма, с 2017 года – заместитель секретаря Общественной палаты РФ.

Бокерия имеет ряд общественных наград , среди них международная премия "Золотой Гиппократ" (2003), вручаемая лучшим кардиохирургам мира, премия РАН "Триумф" (2004) и др.

Почетный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2011).

Международным признанием трудов Лео Бокерии является избрание его действительным членом Американской ассоциации торакальных хирургов (1991), членом Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов и Международного кардиоторакального центра Монако (1992), членом Сербской академии наук (1997), членом факультетов ряда регулярных международных конференций во Франции, Италии, Швейцарии, членом редколлегий журналов в США, Великобритании. В 1998 году он был избран почетным членом Американского колледжа хирургов (высший мировой титул в хирургической иерархии).

Бокерия является почетным гражданином грузинских городов Поти (1981) и Тбилиси (1999), а также Чеченской Республики (2009).

Лео Бокерия женат. Его супруга заслуженный врач РФ. В семье две дочери, которые также стали врачами: Екатерина – кардиолог-неонатолог и Ольга – кардиолог.

Обе имеют ученую степень – доктор медицинских наук.