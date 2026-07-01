Бокерия посоветовал ради здоровья отказаться от мата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лео Бокерия, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, подчеркнул опасность мата для здоровья.
- По его мнению, бранные слова часто используются в состоянии гнева и стресса, что негативно влияет на сосуды и артериальное давление.
- Бокерия призывает контролировать отрицательные эмоции и следить за речью, а также не обижаться на других и не осуждать их.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, чем мат опасен для здоровья.
"При всей важности сна и питания есть кое-что, без чего, по моему глубокому убеждению, любые усилия на пути здорового образа жизни не принесут положительного результата: исключите из своего лексикона бранные слова", - сказал он.
"Я не шучу. Давайте вспомним, когда мы прибегаем чаще всего к ругательствам, ненормативной лексике? Когда пребываем в плохом настроении, когда злимся, ссоримся с кем-то. Находимся, иными словами, в взвинченном состоянии", - добавил собеседник агентства.
Что, по его словам, "в такие моменты творится с нашими сосудами, с нашим артериальным давлением даже страшно сказать". Поэтому столь важно учиться не только контролировать свои отрицательные эмоции, но и следить за своим языком, подчеркнул Бокерия.
"Необходимо понять, что людей нельзя оскорблять, обижать. Я, например, давно выкинул из своего сознания такое понятие, как обида. В моем сознании нет ни одного врага, я ни на кого не держу зла. Я не сужу и не осуждаю. Обижаться в любых ситуациях нужно только на самого себя, и винить всегда и во всем следует также лишь себя одного. Если что-то не удалось – не доработал, расслабился, проявил лень – сам виноват. Попробуете, здорово помогает!", - заключил он.