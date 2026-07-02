Академик Бокерия рассказал, почему переживать вредно

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия в интервью РИА Новости посоветовал не зацикливаться на душевных переживаниях, поскольку они ведут к разрушению организма.

"Душевные переживания бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма, его органов, того же сердца", - рассказал он агентству.