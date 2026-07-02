Рейтинг@Mail.ru
Академик Бокерия рассказал, почему переживать вредно - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 02.07.2026
Академик Бокерия рассказал, почему переживать вредно

Академик РАН Бокерия посоветовал не зацикливаться на душевных переживаниях

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Лео Бокерия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, предупредил, что сильные душевные переживания могут причинить физическую боль и способствовать разрушению организма.
  • Он посоветовал не зацикливаться на минусах и извлекать пользу даже из кризисов и неудач.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия в интервью РИА Новости посоветовал не зацикливаться на душевных переживаниях, поскольку они ведут к разрушению организма.
"Душевные переживания бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма, его органов, того же сердца", - рассказал он агентству.
Виноградная лоза и вино в бокале - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Бокерия развенчал миф о пользе красного вина для сердца
28 июня, 09:42
По словам академика, физическое и психологическое здоровье человека взаимосвязаны.
"Мой совет: не зацикливайтесь на минусах, обращайте их в плюсы, даже из кризисов, неудач учитесь извлекать пользу - "топливо" для жизни, чтобы становиться лучше, умнее, чтобы идти вперед", - подчеркнул Бокерия.
Закаливание - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Бокерия рассказал, с какого возраста надо вести здоровый образ жизни
13 июня, 10:24
 
РоссияЛео БокерияРоссийская академия наукОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала