Академик Бокерия рассказал, почему переживать вредно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лео Бокерия, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, предупредил, что сильные душевные переживания могут причинить физическую боль и способствовать разрушению организма.
- Он посоветовал не зацикливаться на минусах и извлекать пользу даже из кризисов и неудач.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия в интервью РИА Новости посоветовал не зацикливаться на душевных переживаниях, поскольку они ведут к разрушению организма.
"Душевные переживания бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма, его органов, того же сердца", - рассказал он агентству.
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По словам академика, физическое и психологическое здоровье человека взаимосвязаны.
"Мой совет: не зацикливайтесь на минусах, обращайте их в плюсы, даже из кризисов, неудач учитесь извлекать пользу - "топливо" для жизни, чтобы становиться лучше, умнее, чтобы идти вперед", - подчеркнул Бокерия.