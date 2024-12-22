https://ria.ru/20241222/bokeriya-1990640476.html

Биография Лео Бокерии

Биография Лео Бокерии - РИА Новости, 22.12.2024

Биография Лео Бокерии

Российский кардиохирург, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик РАН Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T01:40:00+03:00

2024-12-22T01:40:00+03:00

2024-12-22T01:41:00+03:00

справки

лео бокерия

очамчира

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Российский кардиохирург, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик РАН Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР (ныне – Республика Абхазия).В 1965 году окончил Первый Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова (ныне – Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), в 1968 году завершил учебу в аспирантуре на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии. Доктор медицинских наук (1973). Профессор (1982).С 1968 года Лео Бокерия работает в Институте сердечно-сосудистой хирургии (с 1993 года – Научный центр сердечно-сосудистой хирургии, с 1995 года – НЦССХ имени А.Н. Бакулева, с 2017 года – Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии (НМИЦ ССХ) им. А.Н. Бакулева Минздрава России). Начал трудовую деятельность старшим научным сотрудником.С 1974 по 1977 годы руководил лабораторией гипербарической оксигенации (метод применения кислорода под высоким давлением).С 1977 по 1993 годы работал заместителем директора по науке, руководителем отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца.С сентября 1994 года Бокерия являлся исполняющим обязанности, а с ноября 1994 года по 2019 год – директором НЦССХ им. А. Н. Бакулева. В этой должности сыграл основополагающую роль в формировании и развитии научно-исследовательского и клинико-диагностического потенциалов Центра.С ноября 2019 года – президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. Руководитель отделения хирургического лечения интерактивной патологии. С 1994 по 2019 годы Лео Бокерия был председателем Ученого совета НЦССХ имени А.Н. Бакулева. Под его руководством совет вошел в новую эру развития кардиохирургии в стране на основе создания и внедрения в клинику новейших, уникальных технологий диагностики и хирургического лечения заболеваний сердца и сосудов. Основные направления научной деятельности: хирургия аритмий, ишемической болезни сердца, врожденных и приобретенных пороков сердца, терминальной сердечной недостаточности; гипербарическая оксигенация (более 200 операций на сердце под повышенным давлением в барооперационной); малоинвазивная хирургия сердца; применение лазера при операциях на сердце; математическое моделирование, целевое планирование и методология науки. Один из основоположников хирургического лечения нарушений ритма сердца. В 1980 году создал первое в СССР специализированное отделение тахиаритмий и внедрил в клиническую практику электрофизиологические методы диагностики аритмий. Провел около 2500 операций на открытом сердце при тахиаритмиях. Разработал и внедрил в клиническую практику комплекс неинвазивного обследования больных со сложными жизнеугрожающими нарушениями ритма. Основоположник хирургического лечения нарушений ритма сердца на европейском континенте. Одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для коррекции врожденных и приобретенных пороков сердца или ишемической болезни сердца, сочетающихся с жизнеугрожающими тахиаритмиями. Выполнил первую в мире операцию установки пациентке полностью имплантируемого сердца "Синкардия". Неоднократно выезжал за рубеж для выполнения показательных операций и выполнил первые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше.С 1996 года – главный кардиохирург Минздрава РФ, в настоящее время – главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ.В 1993-1998 годах был председателем комитета Минздрава РФ и Российской академии медицинских наук по антиаритмическим имплантируемым устройствам и электрофизиологии, а с 1998 года – директором Центра хирургической и интервенционной аритмологии Минздрава РФ. В этом качестве он способствовал созданию важнейших нормативных документов, созданию новых типов электростимуляторов, формированию региональных центров.В 1995 году стал президентом Российского научного общества сердечно-сосудистых хирургов. На этом посту добился проведения регулярных съездов с широким участием в них сестринского персонала, молодых специалистов, привлек ведущих зарубежных хирургов для чтения лекций и показательных операций.С 2003 года – президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России.Бокерия активно занимается методологией медицинской науки и педагогической деятельностью. Является создателем крупнейшей в России кардиохирургической школы, талантливым педагогом, воспитавшим не одно поколение врачей-кардиохирургов, кардиологов, реаниматологов, специалистов по смежным профилям. Многие его ученики являются профессорами, академиками, членами-корреспондентами РАН.В настоящее время Бокерия является заведующим кафедрами сердечно-сосудистой хирургии № 2 Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, сердечно-сосудистой хирургии Российской медицинской непрерывного профессионального образования, и сердечно-сосудистой хирургии и интервенционной кардиологии лечебного факультета Научно-образовательного института клинической медицины им. Н. А. Семашко. Председатель диссертационного совета НЦССХ имени А.Н. Бакулева.Лео Бокерия – автор свыше 2000 публикаций, в том числе более 100 книг.Один из авторов пилотного телемедицинского проекта "Москва – регионы России", цель которого проведение врачами на местах полноценных консультаций со специалистами Центра с использованием всего объема диагностической информации.Имеет более 200 патентов на изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения. Является главным редактором ряда медицинских журналов, среди которых "Грудная и сердечно-сосудистая хирургия", "Детские болезни сердца и сосудов", "Креативная кардиология", "Анналы аритмологии", "Клиническая физиология кровообращения" и других.Академик Российской академии медицинских наук (ныне Российская академия наук) с 1994 года, академик Российской академии наук с 2011 года. Почетный член Российской академии художеств (2004).Почетный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (2011).Бокерия избран действительным членом Американской Ассоциации торакальных хирургов (1991), членом Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов и Международного кардиоторакального центра Монако (1992), членом Сербской Академии наук (1997), членом факультетов ряда регулярных международных конференций во Франции, Италии, Швейцарии, членом редколлегий журналов в США, Великобритании. Почетный член Американского Колледжа хирургов (1998).Член президиума (консул) Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов (2003).В 2005 году впервые вошел в состав Общественной палаты РФ, входил в каждый ее состав (по указу президента РФ). В 2023 году был вновь включен в состав Общественной палаты РФ, является председателем комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ. Президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".Председатель правления Благотворительного фонда Лиги. Лео Бокерия – заслуженный деятель науки РФ (1994). Лауреат Ленинской (1976) и Государственной (1986) премий СССР.Лауреат Государственной премии РФ 2002 года в области науки и техники, премии правительства РФ 2003 года в области науки и техники. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2004), III (1999), IV (2010) и I (2020) степеней,Александра Невского (2015) и др.Удостоен орденов Русской православной церкви – Святого благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца "За дела милосердия" (1999), Преподобного Сергия Радонежского II степени (2001), Святого благоверного князя Даниила Московского (2008).Бокерия имеет ряд общественных наград, среди них международная премия "Золотой Гиппократ" (2003), вручаемая лучшим кардиохирургам мира, премия РАН "Триумф" (2004) и многие другие.Бокерия является почетным гражданином грузинских городов Поти (1981) и Тбилиси (1999), а также Чеченской Республики (2009).Лео Бокерия женат. Супруга – врач. В семье две дочери. Екатерина – педиатр-неонатолог, детский кардиолог, доктор медицинских наук, заведует 2-м Отделением патологии новорожденных и недоношенных детей НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова. Ольга – доктор медицинский наук, профессор, член-корреспондент РАН.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

очамчира

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, лео бокерия, очамчира