В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Минздрава подписала соответствующее заявление. В приемной главы Центра Бакулева РИА Новости сообщили, что специалист находится на операции.

"Лео Антонович Бокерия, наш выдающийся кардиохирург, главный специалист по кардиохирургии страны, не увольняется, а переходит с позиции "директор центра" на позицию "президент центра", — сказала Скворцова журналистам.

Она пояснила, что после 70 лет у заслуженных представителей отрасли есть возможность занимать почетные должности, которые позволяют продолжать лечебную, образовательную и административную работу, воспитывать новое поколение врачей.

"Лео Антонович остается работать в должности президента. <…> Будут созданы все условия, чтобы так же комфортно мог себя чувствовать и реализовать весь накопленный потенциал", — пояснила Скворцова.