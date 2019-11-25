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РИА Новости

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева

13:51 25.11.2019 (обновлено: 18:16 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛео Бокерия
Лео Бокерия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лео Бокерия. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
Ранее в СМИ появилась информация, что глава Минздрава подписала соответствующее заявление. В приемной главы Центра Бакулева РИА Новости сообщили, что специалист находится на операции.
"Лео Антонович Бокерия, наш выдающийся кардиохирург, главный специалист по кардиохирургии страны, не увольняется, а переходит с позиции "директор центра" на позицию "президент центра", — сказала Скворцова журналистам.
Она пояснила, что после 70 лет у заслуженных представителей отрасли есть возможность занимать почетные должности, которые позволяют продолжать лечебную, образовательную и административную работу, воспитывать новое поколение врачей.
"Лео Антонович остается работать в должности президента. <…> Будут созданы все условия, чтобы так же комфортно мог себя чувствовать и реализовать весь накопленный потенциал", — пояснила Скворцова.
Позднее заведующий научно-консультативным отделением Центра Сергей Никонов сообщил РИА Новости, что исполняющей обязанности директора назначили Елену Голухову.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
20 ноября, 19:31
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
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Лео БокерияВероника СкворцоваМоскваОбщество
Популярные комментарии
Скворцову в отставку...
25 ноября, 14:30
Юрий Иванов
3702009
"Директор центра" на позицию "президент центра", а зачем всё это надо? Сколько это стоить будет бюджету? Не, пора эту мадам увольнять.
25 ноября, 14:37
ТТТерапевт Тут
32001013
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