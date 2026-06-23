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Бокерия объяснил, что ведет к появлению бляшек в сосудах - РИА Новости, 23.06.2026
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06:29 23.06.2026
Бокерия объяснил, что ведет к появлению бляшек в сосудах

Академик РАН Бокерия: курение и алкоголь ведут к появлению бляшек в сосудах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лео Бокерия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия назвал курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и малоподвижный образ жизни причинами повышения холестерина, артериального давления и появления бляшек в сосудах.
  • По официальной статистике, число инфарктов в возрасте от 25 до 40 лет в России выросло в 2,5 раза.
  • Лео Бокерия подчеркнул важность осознания человеком необходимости ведения здорового образа жизни.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", Академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, что ведет к появлению бляшек в сосудах.
"Курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, малоподвижный образа жизни - вот те самые пагубные привычки, что ведут к повышению холестерина, артериального давления, появлению бляшек в сосудах", - сказал собеседник агентства.
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Неудивительно, добавил он, что сердечно-сосудистые заболевания помолодели.
По официальной статистике, напомнил Бокерия, число инфарктов в возрасте от 25 до 40 лет за последнее время в нашей стране выросло в 2,5 раза.
"Можно с утра до вечера твердить о здоровом образе жизни, но, чтобы его вести, у самого человека должно появиться желание быть здоровым, регулярно проходить диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, что не так-то просто, как оказывается", - сказал врач.
В числе примеров он привел курение.
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"Все знают, что курить вредно, что эта скверная привычка может привести к страшным результатам - тем не менее, дымят. За сигареты, к слову, лучше не браться вовсе, как, впрочем, и за всякие вейпы", - предупредил Бокерия.
Он подчеркнул, что поэтому человек прежде всего обязан осознать, для чего ему вести здоровый образ жизни.
"В противном случае ничего не получится. Один берется за здоровый образ жизни ради семьи, другой ведет его ради любимого человека или любимого дела", - заключил хирург.
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