Бокерия объяснил, что ведет к появлению бляшек в сосудах

Краткий пересказ от РИА ИИ Лео Бокерия назвал курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и малоподвижный образ жизни причинами повышения холестерина, артериального давления и появления бляшек в сосудах.

По официальной статистике, число инфарктов в возрасте от 25 до 40 лет в России выросло в 2,5 раза.

Лео Бокерия подчеркнул важность осознания человеком необходимости ведения здорового образа жизни.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", Академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, что ведет к появлению бляшек в сосудах.

"Курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, малоподвижный образа жизни - вот те самые пагубные привычки, что ведут к повышению холестерина, артериального давления, появлению бляшек в сосудах", - сказал собеседник агентства.

Неудивительно, добавил он, что сердечно-сосудистые заболевания помолодели.

По официальной статистике, напомнил Бокерия , число инфарктов в возрасте от 25 до 40 лет за последнее время в нашей стране выросло в 2,5 раза.

"Можно с утра до вечера твердить о здоровом образе жизни, но, чтобы его вести, у самого человека должно появиться желание быть здоровым, регулярно проходить диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, что не так-то просто, как оказывается", - сказал врач.

В числе примеров он привел курение.

"Все знают, что курить вредно, что эта скверная привычка может привести к страшным результатам - тем не менее, дымят. За сигареты, к слову, лучше не браться вовсе, как, впрочем, и за всякие вейпы", - предупредил Бокерия.

Он подчеркнул, что поэтому человек прежде всего обязан осознать, для чего ему вести здоровый образ жизни.