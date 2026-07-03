Лео Бокерия: старость начинается в голове

Современный человек может жить лет до ста, именно полноценно жить, а не существовать, считает знаменитый кардиохирург, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. В интервью РИА Новости он рассказал, когда надо начинать думать о здоровом образе жизни, можно ли остановить старение организма, и чем опасна для здоровья ненормативная лексика. Беседу вел Серго Кухианидзе.

— Лео Антонович, на вашем счету более 25 тысяч операций, вряд ли кто знает сердце лучше вас. Что же это за орган такой, с которым человек связывает все печали и радости? Если плохо — "сердце кровью обливается", если хорошо — "легко на сердце".

— Рассказывая о радости, боли, любви, мы так часто, желая подчеркнуть силу своих чувств, упоминаем сердце потому, что каждый понимает: сердце — самый важный орган человека, без которого нет жизни. Поэтому мы "клянемся сердцем", о тех, кто жесток, жаден, лжив, говорим, что это человек без сердца, а кто добр, отзывчив — у того "золотое сердце". Но подобные выражения — лишь красивые словесные обороты. Не более. Потому что с научной точки зрения сердце — мышечный насос. Прозаично, не правда ли? Но это уникальный мотор, который, ни на секунду не останавливаясь, качает кровь и разносит ее по всему телу по двум кругам кровообращения — малому и большому. Добавлю, что сердце — единственный орган, который позволяет человеку жить долго.

— Как долго?

— Современный человек, думаю, может жить лет до ста. Именно жить, а не существовать, ибо речь не о погоне за цифрами. Говоря о долголетии, я имею в виду деятельную старость, когда люди сохраняют на многие годы способность мыслить, действовать. Но все это, как говорится, зависит и от генетики, и от образа жизни, и от искусства врачей, наконец.

— Вы – один из ярых сторонников здорового образа жизни, много лет возглавляете "Лигу здоровья нации".

— Знаете, можно с утра до вечера твердить о здоровом образе жизни, но, чтобы его вести, у самого человека должно появиться желание быть здоровым. Для этого регулярно проходить диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, что не так-то просто, как оказывается. Тривиальный пример. Все знают, что курить вредно, что эта скверная привычка может привести к страшным результатам, тем не менее дымят. За сигареты, к слову, лучше не браться вовсе, как, впрочем, и за всякие вейпы.

Так что человек, как ни крути, прежде всего обязан осознать, для чего ему вести здоровый образ жизни. В противном случае ничего не получится. Один берется за это ради семьи, другой – ради любимого человека или любимого дела.

— С какого возраста стоит начинать думать о ЗОЖ?

— С детства. Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом. Забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека. Объяснить эту мысль, заложить ее в голову ребенка — первейшая задача родителей, о которой многие из них часто напрочь забывают.

Детское ожирение становится угрожающим трендом в мире, включая Россию. Основные причины — фастфуд и гиподинамия. Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты. Сколько помню себя, мы с друзьями не могли и дня прожить без футбола, постоянно устраивали всякие состязания друг с другом в быстроте, ловкости. Признаюсь, если бы я не был кардиохирургом, определенно стал бы футболистом.

Неудивительно, что так помолодели сердечно-сосудистые заболевания. По официальной статистике, число инфарктов в возрасте от 25 до 40 лет увеличилось за последнее время в нашей стране в 2,5 раза. Все это – результат тех самых пагубных привычек: курения, злоупотребления алкоголем, неправильного питания, малоподвижного образа жизни, что ведет к повышению холестерина, артериального давления, появлению бляшек на сосудах.

— Кстати, артериальное давление 120 на 80 должно быть у человека на протяжении всей жизни, независимо от возраста?

— Нет, так не бывает. Вообще артериальное давление меняется порой даже в течение нескольких минут. Причиной может быть что угодно. Волнение, радость или то, что вы резко встали, допустим, ускорили шаг. При этом у здорового человека оно также быстро должно приходить в норму, возвращаться в те самые границы 120 на 80 миллиметров ртутного столба, независимо от возраста. Нормальным можно считать и такое давление, как 110 на 70, 110 на 60. В целом систолическое, верхнее, давление не должно превышать 140, а диастолическое, нижнее, должно быть не более 80.

И артериальное давление, и пульс – все это жизненно важные показатели, которые нужно, конечно, знать. За ними надо наблюдать, как и за своим весом. К сожалению, в массе своей россияне небрежно относятся к здоровью. Это – мягко говоря. Дело доходит до смешного: совета, как лечиться, люди нередко спрашивают у сотрудников аптек. Вместо того, чтобы прийти в поликлинику и обратиться к квалифицированному врачу.

— Что значит здоровый образ жизни с точки зрения Лео Бокерия?

— Если кратко, надо вставать и ложиться в одно и то же время. По крайней мере, стремиться к этому. Уже много лет я, например, просыпаюсь каждый день в 6:22 утра. Привычка. Но это в будни. В выходные же встаю в девять, в начале десятого. Поспать, когда можно, люблю. Причем спать надо не менее восьми часов. Есть, правда, такие, кому достаточно и четырех часов сна, но они скорее исключение. Сон – чрезвычайно важный ингредиент здорового образа жизни, помогающий организму восстановиться. Во время здорового сна наш мозг работает, словно стиральная машина, очищая его от негатива. От качества сна зависит, в конце концов, наша производительность труда. Невыспавшегося человека легко сравню с живым трупом.

— Говоря о сне, вы как-то заметили, что важно не только сколько спать, но и с кем.

— Ну разумеется, я шутил! Хотя в каждой шутке… Но это – другая история.

Необходимо также, конечно, правильно питаться, стараться в меру употреблять соль и сахар, больше есть овощей и фруктов. Однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека. Согласитесь, если хотя бы одна из существующих диет была бы по-настоящему полезной, разве их было бы такое множество? Если в праздники или выходные позволили себе лишнее, биться головой о стену не стоит, достаточно следующие пару дней сделать разгрузочными.

Главное ни в чем не переусердствовать. Правило в еде должно быть одно: сбалансированность и умеренность. Все, как известно, есть яд, и все есть лекарство. Нет однозначно вредных продуктов, и однозначно полезных. Значение имеет лишь мера. Конечно, важно, повторю еще раз, не злоупотреблять алкоголем.

— Позвольте, но Черчилль выпивал в день по одной, а то и две бутылки шампанского, не выпускал изо рта сигары. Это факт, а не исторический анекдот. При этом дожил он до 90 лет.

— Во-первых, всякое сравнение хромает. Во-вторых, раз уж вы вспомнили Черчилля, то отвечу: у него была отличная генетика, он вообще был достаточно крепкий человек, не зря его называли "Бульдог". При этом он не только сам следил за своим здоровьем, но и за ним постоянно наблюдали лучшие врачи. Кстати, по классической формуле, на 70% здоровье человека зависит именно от его генетики. Но это не значит, что тот, у кого хорошие гены, может наплевать на свое здоровье. Здоровье – слишком хрупкая штука, чтобы относиться к нему с пренебрежением, его легко потерять.

— Черчиллю, кстати, также принадлежит фраза: "Своим здоровьем я обязан спорту. Я им никогда не занимался! "

— А вот это гениально! Я тоже противник сильных физических нагрузок, таких, например, как поднятие штанги, изнуряющего бега на длинные дистанции. Все это крайне негативно сказывается на сердце. Знаете, спорт больших достижений, как не покажется странным, в отличие от физкультуры не делает людей здоровее, чаще наоборот. Я даже не говорю о травмах. Просто у профессиональных спортсменов с колоссальными нагрузками сердце быстрее изнашивается. Есть даже такое определение, как "атлетическое сердце": из-за колоссальных нагрузок оно приобретает увеличенные формы. Спортсмены ведь тренируются часто на пульсе в 220, а то и более ударов в минуту. Для здоровья же, считаю, вполне достаточно ограничиться ходьбой. Однако делать это нужно не от случая к случаю, а изо дня в день, и проходить в течение часа-двух как минимум семь километров. То есть идти в хорошем темпе, а не еле переставляя ноги. Это реально укрепляет сердце, сосуды, позволяет человеку продлить свою жизнь на несколько лет.

— Считается, что бокал красного вина (не более), выпиваемый раз в день, улучшает работу кровеносных сосудов, это правда?

— Миф, причем абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста. Даже не знаю, кто его придумал? Либо те, кто любит выпить, либо производители вина. Правда же в том, что небольшое количество алкоголя в крови в принципе полезно. Но речь о вине, а не о водке или другом крепком напитке. Поэтому выпить, допустим, пару бокалов вина во время праздничного застолья нормально. Красное вино или белое? По мне – белое, поскольку в отличие от красного оно быстрее выводится из организма. Также считаю, что потреблять лучше качественное заводское вино, а не домашнее, при изготовлении которого бывает сложно соблюдать строгие санитарные нормы, стерильность и температурный режим.

— Кстати, какое здоровье важнее – физическое или душевное?

— Физическое, хотя они взаимосвязаны. Душевные переживания бывают столь сильными, что могут не только причинить физическую боль, но и способствовать разрушению организма, его органов, того же сердца. Мой совет: не зацикливайтесь на минусах, обращайте их в плюсы, даже из кризисов, неудач учитесь извлекать пользу – "топливо" для жизни, чтобы становиться лучше, умнее, чтобы идти вперед.

— Вы согласны, что процесс старения – загадка, механизм его до конца неизвестен? "Каждый стареет со своей скоростью", – как-то заметил знаменитый актер Олег Табаков.

— Абсолютно точное высказывание Олега Павловича, полностью под ним подписываюсь. Универсального секрета долголетия нет. Недаром над его разгадкой веками гадают лучшие умы. И что? Одни рождаются стариками, другие в 90 лет чувствуют себя бодро, активны, работоспособны. Каждый человек уникален. Каждый сам проживает свою жизнь, как бы он не был похож на своих родителей, дедушек и бабушек. У каждого свои радости, страхи, у каждого свой путь. Да, старение организма нельзя остановить, но ему можно и нужно сопротивляться. Главное – не позволять мыслям о старости завладеть собой. Ведь старость начинается в голове.

И еще. При всей важности сна и питания есть кое-что, без чего, по моему глубокому убеждению, любые усилия на пути здорового образа жизни не принесут положительного результата: исключите из своего лексикона бранные слова.

— Что-что?