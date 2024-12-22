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Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии - РИА Новости, 22.12.2024
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11:05 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/bokeriya-1990688957.html
Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии
Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии - РИА Новости, 22.12.2024
Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии
Президент России Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:05:00+03:00
2024-12-22T11:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
лео бокерия
российская академия наук
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, с 85-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии. "Уважаемый Лео Антонович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас знают и искренне уважают как одного из выдающихся врачей современности, талантливого ученого и наставника, настоящего новатора. Своим неустанным подвижническим трудом Вы вносите огромный, созидательный вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии, отечественной медицинской науки и здравоохранения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что насыщенный жизненный, профессиональный путь, "безграничная преданность своему призванию заслуживают самого глубокого признания".
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общество, россия, владимир путин, лео бокерия, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Путин, Лео Бокерия, Российская академия наук
Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии

Путин отметил вклад Бокерии в развитие передовых направлений кардиохирургии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лео Бокерия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, с 85-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии.
"Уважаемый Лео Антонович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас знают и искренне уважают как одного из выдающихся врачей современности, талантливого ученого и наставника, настоящего новатора. Своим неустанным подвижническим трудом Вы вносите огромный, созидательный вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии, отечественной медицинской науки и здравоохранения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что насыщенный жизненный, профессиональный путь, "безграничная преданность своему призванию заслуживают самого глубокого признания".
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ОбществоРоссияВладимир ПутинЛео БокерияРоссийская академия наук
 
 
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