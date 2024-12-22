https://ria.ru/20241222/bokeriya-1990688957.html

Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии

Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии - РИА Новости, 22.12.2024

Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии

Президент России Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T11:05:00+03:00

2024-12-22T11:05:00+03:00

2024-12-22T11:05:00+03:00

общество

россия

владимир путин

лео бокерия

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990643696_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_3ca85ff55b5822efd3bf96de6d11314c.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, с 85-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии. "Уважаемый Лео Антонович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас знают и искренне уважают как одного из выдающихся врачей современности, талантливого ученого и наставника, настоящего новатора. Своим неустанным подвижническим трудом Вы вносите огромный, созидательный вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии, отечественной медицинской науки и здравоохранения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что насыщенный жизненный, профессиональный путь, "безграничная преданность своему призванию заслуживают самого глубокого признания".

https://ria.ru/20240403/bokeriya-1937666268.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, лео бокерия, российская академия наук