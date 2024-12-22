https://ria.ru/20241222/bokeriya-1990688957.html
Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии
Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии - РИА Новости, 22.12.2024
Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии
Президент России Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:05:00+03:00
2024-12-22T11:05:00+03:00
2024-12-22T11:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
лео бокерия
российская академия наук
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Лео Бокерию, академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, с 85-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии. "Уважаемый Лео Антонович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас знают и искренне уважают как одного из выдающихся врачей современности, талантливого ученого и наставника, настоящего новатора. Своим неустанным подвижническим трудом Вы вносите огромный, созидательный вклад в развитие передовых направлений кардиохирургии, отечественной медицинской науки и здравоохранения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что насыщенный жизненный, профессиональный путь, "безграничная преданность своему призванию заслуживают самого глубокого признания".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, лео бокерия, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Путин, Лео Бокерия, Российская академия наук
Путин отметил вклад Бокерии в развитие кардиохирургии
Путин отметил вклад Бокерии в развитие передовых направлений кардиохирургии