Бокерия объяснил, как остановить процесс старения

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Универсального секрета долголетия нет, но старению можно и нужно сопротивляться, главное – не позволять мыслям о старости завладеть собой, заявил РИА Новости Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, "одни рождаются стариками, другие в 90 лет чувствуют себя бодро, активны, работоспособны".

"Каждый человек – уникален. Каждый сам проживает свою жизнь, как бы он не был похож на своих родителей, дедушек и бабушек. У каждого свои радости, свои страхи, у каждого свой путь", - подчеркнул собеседник агентства.