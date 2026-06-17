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Бокерия объяснил, как остановить процесс старения - РИА Новости, 17.06.2026
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06:46 17.06.2026
Бокерия объяснил, как остановить процесс старения

Академик РАН Бокерия посоветовал не позволять мыслям о старости завладеть собой

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лео Бокерия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия заявил, что универсального секрета долголетия не существует.
  • По словам кардиохирурга, люди стареют по-разному: одни рождаются как старики, другие в 90 лет чувствуют себя бодро и активно.
  • Бокерия подчеркнул, что старению можно и нужно сопротивляться, главное — не позволять мыслям о старости завладеть собой.
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Универсального секрета долголетия нет, но старению можно и нужно сопротивляться, главное – не позволять мыслям о старости завладеть собой, заявил РИА Новости Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Универсального секрета долголетия нет", - сказал кардиохирург.
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По его словам, "одни рождаются стариками, другие в 90 лет чувствуют себя бодро, активны, работоспособны".
"Каждый человек – уникален. Каждый сам проживает свою жизнь, как бы он не был похож на своих родителей, дедушек и бабушек. У каждого свои радости, свои страхи, у каждого свой путь", - подчеркнул собеседник агентства.
"Да, старение организма нельзя остановить, но ему можно и нужно сопротивляться. Главное – не позволять мыслям о старости завладеть собой. Ведь старость начинается в голове", - подчеркнул Бокерия.
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