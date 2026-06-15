Бокерия назвал две причины детского ожирения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лео Бокерия назвал fast food и гиподинамию основными причинами детского ожирения.
- Специалист отметил, что молодые люди проводят много времени, уткнувшись в свои гаджеты.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия назвал РИА Новости две причины детского ожирения.
"Основных причин детского ожирения две – fast food и гиподинамия", - сказал он.
"Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты", - добавил собеседник агентства.