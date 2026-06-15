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Бокерия назвал две причины детского ожирения - РИА Новости, 15.06.2026
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06:25 15.06.2026 (обновлено: 10:54 15.06.2026)
Бокерия назвал две причины детского ожирения

Академик РАН Бокерия назвал фастфуд и гиподинамию причинами детского ожирения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лео Бокерия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия назвал fast food и гиподинамию основными причинами детского ожирения.
  • Специалист отметил, что молодые люди проводят много времени, уткнувшись в свои гаджеты.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия назвал РИА Новости две причины детского ожирения.
"Основных причин детского ожирения две – fast food и гиподинамия", - сказал он.
"Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты", - добавил собеседник агентства.
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