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Бокерия назвал заболевание, которое становится мировой угрозой - РИА Новости, 22.06.2026
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10:33 22.06.2026 (обновлено: 12:09 22.06.2026)
Бокерия назвал заболевание, которое становится мировой угрозой

Академик РАН Бокерия: детское ожирение становится угрозой для России и мира

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, заявил, что детское ожирение становится угрозой для России и мира.
  • Основные причины распространения детского ожирения — фастфуд и гиподинамия.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент "Лиги здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия назвал детское ожирение угрозой для России и мира.
"Детское ожирение становится угрожающим трендом в мире, включая Россию", — сказал он РИА Новости.
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По мнению академика, основные причины распространения этого заболевания — фастфуд и гиподинамия.
"Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты. Сколько помню себя, мы с друзьями не могли и дня прожить без футбола, постоянно устраивали всякие состязания друг с другом в быстроте, ловкости", — добавил Бокерия.
При этом на прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России удалось снизить темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов. Этому помогли значительные средства, вложенные государством в организацию бесплатного питания. Кроме того, у детей поменялись вкусовые привычки — они стали есть меньше соли и сахара, отметила Попова.
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ОбществоРоссияЛео БокерияАнна ПоповаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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