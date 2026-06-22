Бокерия назвал заболевание, которое становится мировой угрозой

"Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты. Сколько помню себя, мы с друзьями не могли и дня прожить без футбола, постоянно устраивали всякие состязания друг с другом в быстроте, ловкости", — добавил Бокерия.