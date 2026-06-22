Бокерия назвал заболевание, которое становится мировой угрозой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лео Бокерия, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, заявил, что детское ожирение становится угрозой для России и мира.
- Основные причины распространения детского ожирения — фастфуд и гиподинамия.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент "Лиги здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия назвал детское ожирение угрозой для России и мира.
"Детское ожирение становится угрожающим трендом в мире, включая Россию", — сказал он РИА Новости.
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По мнению академика, основные причины распространения этого заболевания — фастфуд и гиподинамия.
"Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты. Сколько помню себя, мы с друзьями не могли и дня прожить без футбола, постоянно устраивали всякие состязания друг с другом в быстроте, ловкости", — добавил Бокерия.
При этом на прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России удалось снизить темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов. Этому помогли значительные средства, вложенные государством в организацию бесплатного питания. Кроме того, у детей поменялись вкусовые привычки — они стали есть меньше соли и сахара, отметила Попова.
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