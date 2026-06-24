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Академик Бокерия опроверг полезность диет - РИА Новости, 24.06.2026
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07:36 24.06.2026 (обновлено: 10:10 24.06.2026)
Академик Бокерия опроверг полезность диет

Академик РАН Бокерия: в питании важны сбалансированность и умеренность

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лео Бокерия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бокерия опроверг полезность диет.
  • По его словам, необходимо придерживаться сбалансированности и умеренности в еде.
  • Бокерия подчеркнул, что нет однозначно вредных или полезных продуктов, важна мера.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главное в еде — сбалансированность и умеренность, а в жестких диетах пользы нет, считает главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава, президент "Лиги здоровья нации" академик РАН Лео Бокерия.
"Да, необходимо правильно питаться. Однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека", — сказал он в беседе с РИА Новости.
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Академик заметил, что если хотя бы одна из диет была по-настоящему полезной, то их не было бы так много.
По его словам, если человек в праздники или выходные позволил себе лишнее — достаточно следующие пару дней сделать разгрузочными.
"Главное, ни в чем не переусердствовать. Правило в еде должно быть одно — сбалансированность и умеренность. Все, как известно, есть яд, и все есть лекарство", — подчеркнул врач.
Он добавил, что нет однозначно вредных или полезных продуктов, значение имеет лишь мера.
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