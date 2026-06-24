Академик Бокерия опроверг полезность диет

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бокерия опроверг полезность диет.

По его словам, необходимо придерживаться сбалансированности и умеренности в еде.

Бокерия подчеркнул, что нет однозначно вредных или полезных продуктов, важна мера.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Главное в еде — сбалансированность и умеренность, а в жестких диетах пользы нет, считает главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава, президент "Лиги здоровья нации" академик РАН Лео Бокерия.

"Да, необходимо правильно питаться. Однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Академик заметил, что если хотя бы одна из диет была по-настоящему полезной, то их не было бы так много.

По его словам, если человек в праздники или выходные позволил себе лишнее — достаточно следующие пару дней сделать разгрузочными.

"Главное, ни в чем не переусердствовать. Правило в еде должно быть одно — сбалансированность и умеренность. Все, как известно, есть яд, и все есть лекарство", — подчеркнул врач.