Академик Бокерия назвал главные привычки здорового человека

"Если кратко, надо вставать и ложиться в одно и то же время. По крайней мере, стремиться к этому. Уже много лет, я, например, просыпаюсь каждый день в 6.22 утра. Привычка. Но это в будни. В выходные же встаю в девять, в начале десятого. Поспать, когда можно, люблю", - сказал он.