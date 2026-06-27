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Академик Бокерия назвал главные привычки здорового человека - РИА Новости, 27.06.2026
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09:25 27.06.2026
Академик Бокерия назвал главные привычки здорового человека

Академик РАН Бокерия рассказал, как вести здоровый образ жизни

© РИА НовостиЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Лео Бокерия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, рекомендует вставать и ложиться в одно и то же время.
  • По его словам, для здорового образа жизни необходимо спать не менее восьми часов.
  • Бокерия также советует разумно использовать соль и сахар, есть больше овощей и фруктов и не злоупотреблять алкоголем.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", Академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, что значит вести здоровый образ жизни.
"Если кратко, надо вставать и ложиться в одно и то же время. По крайней мере, стремиться к этому. Уже много лет, я, например, просыпаюсь каждый день в 6.22 утра. Привычка. Но это в будни. В выходные же встаю в девять, в начале десятого. Поспать, когда можно, люблю", - сказал он.
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Причем, спать, по его словам, надо не менее восьми часов.
"Есть, правда, такие, кому достаточно и четырех часов сна, но они, скорее, исключение. Сон - чрезвычайно важный ингредиент здорового образа жизни, помогающий организму восстановиться", - подчеркнул собеседник агентства.
"Во время здорового сна наш мозг работает, словно стиральная машина, очищая его от негатива. От качества сна зависит, в конце концов, наша производительность труда. Невыспавшегося человек легко сравню с живым трупом", - заметил Бокерия.
Также, добавил он, нужно разумно использовать соль и сахар, есть больше овощей и фруктов, ни в коем случае не злоупотреблять алкоголем.
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РоссияЛео БокерияРоссийская академия наукЗдоровье - Общество
 
 
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