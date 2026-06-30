Краткий пересказ от РИА ИИ Лео Бокерия, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, высказался о вреде изнурительных тренировок для сердца.

По его словам, чрезмерные физические нагрузки, такие как поднятие штанги и бег на длинные дистанции, могут привести к износу сердца у профессиональных спортсменов.

Бокерия рекомендует для укрепления сердца и сосудов ежедневные прогулки в хорошем темпе на расстояние не менее семи километров.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости о вреде изнурительных тренировок для сердца.

"Я противник сильных физических нагрузок, таких, например, как поднятие штанг, изнуряющего бега на длинные дистанции. Все это крайне негативно сказывается на сердце", - сказал он.

По его словам, "спорт больших достижений, как не покажется странным, в отличие от физкультуры не делает людей здоровее, чаще наоборот".

"Я даже не говорю о травмах. Просто у профессиональных спортсменов с колоссальными нагрузками сердце быстрее изнашивается. Есть даже такое определение, как "атлетическое сердце", из-за колоссальных нагрузок оно приобретает увеличенные формы. Спортсмены ведь тренируются часто на пульсе в 220, а то и более ударов в минуту", - добавил кардиолог.

Для здоровья же, считает он, вполне достаточно ограничиться ходьбой.