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Академик Бокерия рассказал о вреде изнурительных тренировок для сердца - РИА Новости, 30.06.2026
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08:35 30.06.2026
Академик Бокерия рассказал о вреде изнурительных тренировок для сердца

Бокерия рассказал о вреде изнурительных тренировок для сердца

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТяжелая атлетика, штанга
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тяжелая атлетика, штанга. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, высказался о вреде изнурительных тренировок для сердца.
  • По его словам, чрезмерные физические нагрузки, такие как поднятие штанги и бег на длинные дистанции, могут привести к износу сердца у профессиональных спортсменов.
  • Бокерия рекомендует для укрепления сердца и сосудов ежедневные прогулки в хорошем темпе на расстояние не менее семи километров.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости о вреде изнурительных тренировок для сердца.
"Я противник сильных физических нагрузок, таких, например, как поднятие штанг, изнуряющего бега на длинные дистанции. Все это крайне негативно сказывается на сердце", - сказал он.
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По его словам, "спорт больших достижений, как не покажется странным, в отличие от физкультуры не делает людей здоровее, чаще наоборот".
"Я даже не говорю о травмах. Просто у профессиональных спортсменов с колоссальными нагрузками сердце быстрее изнашивается. Есть даже такое определение, как "атлетическое сердце", из-за колоссальных нагрузок оно приобретает увеличенные формы. Спортсмены ведь тренируются часто на пульсе в 220, а то и более ударов в минуту", - добавил кардиолог.
Для здоровья же, считает он, вполне достаточно ограничиться ходьбой.
"Однако делать это нужно не от случая к случаю, а изо дня в день, и проходить в течение часа-двух как минимум семь километров. То есть идти в хорошем темпе, а не еле переставляя ноги. Это реально укрепляет сердце, сосуды, позволяет человеку продлить свою жизнь на несколько лет", - подчеркнул Бокерия.
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РоссияЛео БокерияРоссийская академия наук
 
 
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