Краткий пересказ от РИА ИИ Лео Бокерия назвал сердце единственным органом, который позволяет человеку жить долго.

Сердце — это мышечный насос, который без остановки качает кровь по всему телу.

Выражения «клянусь сердцем», «человек без сердца» и «золотое сердце» — это лишь красивые словесные обороты.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА Новости назвал единственный орган, который позволяет человеку жить долго.

"Рассказывая о радости, боли, любви, мы так часто, желая подчеркнуть силу своих чувств, упоминаем сердце потому, что каждый понимает: сердце – самый важный орган человека, без которого нет жизни", - сказал он.

"Поэтому мы "клянемся сердцем", о тех, кто жесток, жаден, лжив, говорим, что это человек без сердца, а кто добр, отзывчив - у того "золотое сердце", - добавил собеседник агентства.

Но подобные выражения, заметил Бокерия , – лишь красивые словесные обороты, не более.