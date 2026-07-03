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Бокерия назвал единственный орган, который позволяет человеку жить долго - РИА Новости, 03.07.2026
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06:38 03.07.2026 (обновлено: 07:13 03.07.2026)
Бокерия назвал единственный орган, который позволяет человеку жить долго

Бокерия назвал сердце самым важным органом, без которого жизнь невозможна

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лео Бокерия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия назвал сердце единственным органом, который позволяет человеку жить долго.
  • Сердце — это мышечный насос, который без остановки качает кровь по всему телу.
  • Выражения «клянусь сердцем», «человек без сердца» и «золотое сердце» — это лишь красивые словесные обороты.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия в беседе с РИА Новости назвал единственный орган, который позволяет человеку жить долго.
"Рассказывая о радости, боли, любви, мы так часто, желая подчеркнуть силу своих чувств, упоминаем сердце потому, что каждый понимает: сердце – самый важный орган человека, без которого нет жизни", - сказал он.
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"Поэтому мы "клянемся сердцем", о тех, кто жесток, жаден, лжив, говорим, что это человек без сердца, а кто добр, отзывчив - у того "золотое сердце", - добавил собеседник агентства.
Но подобные выражения, заметил Бокерия, – лишь красивые словесные обороты, не более.
"Потому, что с научной точки зрения, сердце – мышечный насос. Прозаично, не правда ли? Но это - уникальный мотор, который, ни на секунду не останавливаясь, качает кровь и разносит ее по всему телу по двум кругам кровообращения – малому и большому. Добавлю, что сердце – единственный орган, который позволяет человеку жить долго", - заключил он.
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