Краткий пересказ от РИА ИИ Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия заявил, что разговоры о пользе красного вина — миф.

По его словам, небольшое количество алкоголя в крови в принципе полезно, но пить лучше белое вино, поскольку оно быстрее выводится из организма.

Бокерия подчеркнул, что потреблять лучше качественное заводское вино, а не домашнее.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разговоры о пользе красного вина - миф, причем, абсолютно вредный, так как большинство ему стопроцентно верит, пить лучше белое вино, поскольку оно быстрее выводится из организма, но лишь пару бокалов во время праздничного застолья, заявил РИА Новости главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

На вопрос, действительно ли бокал красного вина в день улучшает работу кровеносных сосудов, он ответил: "Миф, причем, абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста. Даже не знаю, кто его придумал? Либо те, кто любит выпить, либо производители вина".

Правда же, по его словам, в том, что "небольшое количество алкоголя в крови в принципе полезно". "Но речь о вине, а не о водке или другом крепком напитке. Поэтому выпить, допустим, пару бокалов вина во время праздничного застолья нормально", - заметил Бокерия

При этом предпочтение надо отдавать белому вину, поскольку в отличие от красного оно быстрее выводится из организма".