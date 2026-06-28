Рейтинг@Mail.ru
Бокерия развенчал миф о пользе красного вина для сердца - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 28.06.2026
Бокерия развенчал миф о пользе красного вина для сердца

Академик РАН Бокерия назвал мифом разговоры о пользе красного вина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиноградная лоза и вино в бокале
Виноградная лоза и вино в бокале - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Виноградная лоза и вино в бокале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия заявил, что разговоры о пользе красного вина — миф.
  • По его словам, небольшое количество алкоголя в крови в принципе полезно, но пить лучше белое вино, поскольку оно быстрее выводится из организма.
  • Бокерия подчеркнул, что потреблять лучше качественное заводское вино, а не домашнее.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разговоры о пользе красного вина - миф, причем, абсолютно вредный, так как большинство ему стопроцентно верит, пить лучше белое вино, поскольку оно быстрее выводится из организма, но лишь пару бокалов во время праздничного застолья, заявил РИА Новости главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
На вопрос, действительно ли бокал красного вина в день улучшает работу кровеносных сосудов, он ответил: "Миф, причем, абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста. Даже не знаю, кто его придумал? Либо те, кто любит выпить, либо производители вина".
Правда же, по его словам, в том, что "небольшое количество алкоголя в крови в принципе полезно". "Но речь о вине, а не о водке или другом крепком напитке. Поэтому выпить, допустим, пару бокалов вина во время праздничного застолья нормально", - заметил Бокерия.
При этом предпочтение надо отдавать белому вину, поскольку в отличие от красного оно быстрее выводится из организма".
"Также считаю, что потреблять лучше качественное заводское вино, а не домашнее, при изготовлении которого бывает сложно соблюдать строгие санитарные нормы, стерильность и температурный режим", - подчеркнул Бокерия.
Крепкий алкоголь - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Врач назвал допустимую дозу алкоголя
13 декабря 2025, 04:31
 
РоссияЛео БокерияРоссийская академия наукЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала