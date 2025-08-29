https://ria.ru/20250829/shkola-2038313692.html

Научная школа кардиохирургии впервые появилась в Вологодской области

В Вологодской областной клинической больнице №1 открыли первое в регионе отделение кардиохирургической помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Вологодской областной клинической больнице №1 открыли первое в регионе отделение кардиохирургической помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. "В отделении установлено современное оборудование и уже проведены четыре операции. Для развития компетенций врачей организуем медицинский форум с участием известного советского и российского врача-кардиохирурга, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерии. Мероприятие состоится 3-4 сентября", — приводит пресс-служба слова губернатора Вологодчины Георгия Филимонова. В рамках форума команда Бокерии посетит отделение и посмотрит, как будет проходить оперативное вмешательство. Также запланирован ряд научно-образовательных мероприятий. Кардиологическая служба в Вологодской области развивается в комплексе. Сейчас функционируют два региональных сосудистых центра в Вологде и Череповце, еще четыре — в процессе создания. В этом году планируют открыть сосудистый центр в Великом Устюге. Он будет укомплектован необходимым "тяжелым" оборудованием: аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, рентгеном, маммографом. Медицинскими услугами центра смогут пользоваться жители сразу трех округов: Великоустюгского, Кичменгско-Городецкого и Никольского. Совершенствование региональной сферы здравоохранения идет по всем направлениям, включая расширение спектра услуг по амбулаторно-онкологической помощи, лучевой диагностике, эндокринологии, медико-социальной и медико-психологической помощи. Параллельно продолжается модернизация инфраструктуры, оснащение медучреждений современным оборудованием и внедрение новых мер поддержки врачей, фельдшеров, медсестер и работников скорой помощи.

