Рейтинг@Mail.ru
Научная школа кардиохирургии впервые появилась в Вологодской области - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
13:29 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/shkola-2038313692.html
Научная школа кардиохирургии впервые появилась в Вологодской области
Научная школа кардиохирургии впервые появилась в Вологодской области - РИА Новости, 29.08.2025
Научная школа кардиохирургии впервые появилась в Вологодской области
В Вологодской областной клинической больнице №1 открыли первое в регионе отделение кардиохирургической помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:29:00+03:00
2025-08-29T13:29:00+03:00
вологодская область
общество
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
лео бокерия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0e8e5a40ef7f23446c9e292a75fd7a3.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Вологодской областной клинической больнице №1 открыли первое в регионе отделение кардиохирургической помощи, сообщает пресс-служба губернатора области. "В отделении установлено современное оборудование и уже проведены четыре операции. Для развития компетенций врачей организуем медицинский форум с участием известного советского и российского врача-кардиохирурга, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерии. Мероприятие состоится 3-4 сентября", — приводит пресс-служба слова губернатора Вологодчины Георгия Филимонова. В рамках форума команда Бокерии посетит отделение и посмотрит, как будет проходить оперативное вмешательство. Также запланирован ряд научно-образовательных мероприятий. Кардиологическая служба в Вологодской области развивается в комплексе. Сейчас функционируют два региональных сосудистых центра в Вологде и Череповце, еще четыре — в процессе создания. В этом году планируют открыть сосудистый центр в Великом Устюге. Он будет укомплектован необходимым "тяжелым" оборудованием: аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, рентгеном, маммографом. Медицинскими услугами центра смогут пользоваться жители сразу трех округов: Великоустюгского, Кичменгско-Городецкого и Никольского. Совершенствование региональной сферы здравоохранения идет по всем направлениям, включая расширение спектра услуг по амбулаторно-онкологической помощи, лучевой диагностике, эндокринологии, медико-социальной и медико-психологической помощи. Параллельно продолжается модернизация инфраструктуры, оснащение медучреждений современным оборудованием и внедрение новых мер поддержки врачей, фельдшеров, медсестер и работников скорой помощи.
вологодская область
вологда
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21c73e79e485a7569fa09e68b4c0aca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, лео бокерия
Вологодская область, Общество, Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Лео Бокерия
Научная школа кардиохирургии впервые появилась в Вологодской области

Первое в регионе отделение кардиохирургии открыли в Вологодской больнице №1

© РИА Новости / Кирилл ШипицинКислородная маска в операционной
Кислородная маска в операционной - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Кислородная маска в операционной. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Вологодской областной клинической больнице №1 открыли первое в регионе отделение кардиохирургической помощи, сообщает пресс-служба губернатора области.
"В отделении установлено современное оборудование и уже проведены четыре операции. Для развития компетенций врачей организуем медицинский форум с участием известного советского и российского врача-кардиохирурга, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерии. Мероприятие состоится 3-4 сентября", — приводит пресс-служба слова губернатора Вологодчины Георгия Филимонова.
В рамках форума команда Бокерии посетит отделение и посмотрит, как будет проходить оперативное вмешательство. Также запланирован ряд научно-образовательных мероприятий.
Кардиологическая служба в Вологодской области развивается в комплексе. Сейчас функционируют два региональных сосудистых центра в Вологде и Череповце, еще четыре — в процессе создания.
В этом году планируют открыть сосудистый центр в Великом Устюге. Он будет укомплектован необходимым "тяжелым" оборудованием: аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, рентгеном, маммографом. Медицинскими услугами центра смогут пользоваться жители сразу трех округов: Великоустюгского, Кичменгско-Городецкого и Никольского.
Совершенствование региональной сферы здравоохранения идет по всем направлениям, включая расширение спектра услуг по амбулаторно-онкологической помощи, лучевой диагностике, эндокринологии, медико-социальной и медико-психологической помощи. Параллельно продолжается модернизация инфраструктуры, оснащение медучреждений современным оборудованием и внедрение новых мер поддержки врачей, фельдшеров, медсестер и работников скорой помощи.
 
Вологодская областьОбществоВологодская областьВологдаЧереповецГеоргий ФилимоновЛео Бокерия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала