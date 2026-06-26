Рейтинг@Mail.ru
Академик Бокерия обозначил предел скачков давления у здорового человека - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 26.06.2026 (обновлено: 13:31 26.06.2026)
Академик Бокерия обозначил предел скачков давления у здорового человека

Бокерия: систолическое давление не должно превышать 140, а диастоличекое — 80

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Измерение артериального давления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артериальное давление у здорового человека может меняться в течение нескольких минут из-за различных факторов, таких как волнение или физическая активность.
  • У здорового человека давление должно быстро приходить в норму и возвращаться в границы 120 на 80 миллиметров ртутного столба.
  • Нормальным давлением также считается 110 на 70, 110 на 60; систолическое давление не должно превышать 140, а диастолическое — быть не более 80.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, каким должен быть предел скачков артериального давления у здорового человека.
"Вообще артериальное давление меняется порой даже в течение нескольких минут. Причиной может быть что угодно: волнение, радость или то, что вы резко встали, допустим, ускорили шаг", — сказал он.
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Академик Бокерия опроверг полезность диет
24 июня, 07:36
При этом у здорового человека, по словам Бокерии, давление так же быстро должно приходить в норму — возвращаться в границы 120 на 80 миллиметров ртутного столба, независимо от возраста.
"Нормальным можно считать и такое давления, как 110 на 70, 110 на 60. В целом систолическое, верхнее, давление не должно превышать 140, а диастолическое, нижнее, должно быть не более 80", — добавил кардиохирург.
Артериальное давление и пульс — жизненно важные показатели, которые нужно знать и за которыми необходимо наблюдать, как и за своим весом, заключил Бокерия.
Закаливание - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Бокерия рассказал, с какого возраста надо вести здоровый образ жизни
13 июня, 10:24
 
Здоровье - ОбществоРоссияЛео БокерияРоссийская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала