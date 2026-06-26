Академик Бокерия обозначил предел скачков давления у здорового человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Артериальное давление у здорового человека может меняться в течение нескольких минут из-за различных факторов, таких как волнение или физическая активность.

У здорового человека давление должно быстро приходить в норму и возвращаться в границы 120 на 80 миллиметров ртутного столба.

Нормальным давлением также считается 110 на 70, 110 на 60; систолическое давление не должно превышать 140, а диастолическое — быть не более 80.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, каким должен быть предел скачков артериального давления у здорового человека.

"Вообще артериальное давление меняется порой даже в течение нескольких минут. Причиной может быть что угодно: волнение, радость или то, что вы резко встали, допустим, ускорили шаг", — сказал он.

При этом у здорового человека, по словам Бокерии, давление так же быстро должно приходить в норму — возвращаться в границы 120 на 80 миллиметров ртутного столба, независимо от возраста.

"Нормальным можно считать и такое давления, как 110 на 70, 110 на 60. В целом систолическое, верхнее, давление не должно превышать 140, а диастолическое, нижнее, должно быть не более 80", — добавил кардиохирург.