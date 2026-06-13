Бокерия рассказал, с какого возраста надо вести здоровый образ жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лео Бокерия, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, подчеркнул важность начала ведения здорового образа жизни с детства.
- По его мнению, забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека, и родители должны объяснять детям важность правильного образа жизни.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, что здоровым образом жизни надо начинать заниматься с детства.
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"Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом", — сказал он.
По словам кардиохирурга, забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека. Он добавил, что заложить эту мысль в голову ребенка — первоочередная задача родителей, о которой многие часто забывают.