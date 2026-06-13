Рейтинг@Mail.ru
Бокерия рассказал, с какого возраста надо вести здоровый образ жизни - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 13.06.2026 (обновлено: 10:40 13.06.2026)
Бокерия рассказал, с какого возраста надо вести здоровый образ жизни

Бокерия: здоровым образом жизни надо начинать заниматься с детства.

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкЗакаливание
Закаливание - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Закаливание. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лео Бокерия, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, подчеркнул важность начала ведения здорового образа жизни с детства.
  • По его мнению, забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека, и родители должны объяснять детям важность правильного образа жизни.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, что здоровым образом жизни надо начинать заниматься с детства.
«
"Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом", — сказал он.
По словам кардиохирурга, забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека. Он добавил, что заложить эту мысль в голову ребенка — первоочередная задача родителей, о которой многие часто забывают.
Девушка расчесывает волосы - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Врач рассказал, как стресс влияет на состояние волос
03:33
 
ОбществоРоссияЛео БокерияРоссийская академия наукЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала