Бокерия рассказал, с какого возраста надо вести здоровый образ жизни

"Ребенка надо учить не только читать и писать, рисовать и музицировать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом", — сказал он.

По словам кардиохирурга, забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека. Он добавил, что заложить эту мысль в голову ребенка — первоочередная задача родителей, о которой многие часто забывают.