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Кардиолог Бокерия и доктор Мясников раскрыли правду о завтраках

Кардиолог Бокерия и доктор Мясников раскрыли правду о завтраках - РИА Новости, 22.07.2025

Кардиолог Бокерия и доктор Мясников раскрыли правду о завтраках

Вокруг первого приема пищи, завтрака, всегда ведутся горячие дискуссии: считать ли его "самой главной" едой дня или вовсе пропускать ради пользы? Профильные... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:20:00+03:00

2025-07-22T19:20:00+03:00

2025-07-22T19:20:00+03:00

общество

лео бокерия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вокруг первого приема пищи, завтрака, всегда ведутся горячие дискуссии: считать ли его "самой главной" едой дня или вовсе пропускать ради пользы? Профильные врачи делятся личным опытом и убеждены, что правильное утро начинается на тарелке. Сравним две точки зрения: доктора Александра Мясникова и академика Лео Бокерии.Завтрак доктора Мясникова: больше, чем диетаДоктор Александр Мясников - телеведущий, один из самых известных врачей в России. Доктор много лет подчёркивает важность завтрака как ключевого звена в системе здорового питания. В своих интервью, эфирах и в личном Telegram-канале он не раз повторял: утренний приём пищи - это не просто традиция, а биологическая необходимость, согласованная с природными ритмами человека.Согласно Мясникову, именно завтрак запускает работу желудочно-кишечного тракта, активизирует метаболизм и "включает" гормональные системы. Это происходит в соответствии с так называемыми циркадными ритмами - естественными суточными биологическими колебаниями, которые управляют сном, бодрствованием, температурой тела и гормональным фоном.Если еда попадает в организм в нужный момент, то пищеварение становится максимально эффективным и щадящим. В противном случае нарушается гормональный баланс, замедляется метаболизм, а еда превращается в лишний балласт.Нельзя пренебрегать одним правилом, если не хотите потолстетьОдним из важнейших условий для правильного завтрака, по словам врача, является регулярность. Он советует всегда завтракать в одно и то же время, независимо от дня недели или сезона.Это не только тренирует организм, но и помогает ему "проснуться" вовремя. Желудок и кишечник получают сигнал о начале дня, а вместе с ними активизируются гормоны и ферменты, необходимые для переваривания пищи. Если человек пренебрегает этим правилом, организм может переключиться в режим "накопления", то есть замедлять расход калорий и запасать жир "на чёрный день".Мясников также обращает внимание на роль ужина. Он не советует истязать себя голодом, но предостерегает от переедания в вечерние часы. По его мнению, вечерний приём пищи должен быть лёгким и питательным, с минимальной жирностью и простыми углеводами. Оптимальными продуктами для ужина он называет творог, овощные салаты, ягоды или фрукты.Любопытно, что свою философию питания доктор частично унаследовал от матери. Он часто цитирует её слова: "Нет вредных продуктов, есть вредный образ питания". То есть важно не то, что вы едите, а то, как, когда и сколько.Даже такие продукты, как пельмени, пирожные или макароны с сыром, могут быть безопасны, если они включены в рацион умеренно и сбалансированно. Главное, что основой рациона должны быть овощи, фрукты, рыба, птица, бобовые и цельные злаки. Если эти компоненты составляют основу питания, то небольшое "отклонение" от правильного курса не принесёт вреда.Топ-5 правил от доктора МясниковаОсобое внимание Мясников уделяет качеству продуктов. Он категорически не рекомендует злоупотреблять ультраобработанными продуктами: колбасами, полуфабрикатами, фабричным хлебом, газировкой. Эти продукты, по его мнению, оказывают токсичное влияние на микрофлору кишечника, провоцируют воспаления и нарушают обмен веществ.В ежедневной практике доктор Мясников советует придерживаться нескольких простых, но эффективных правил:1. Тщательно пережёвывать пищу — это не только помогает лучше переваривать еду, но и уменьшает риск переедания.2. Избегать слишком горячей или холодной еды, чтобы не раздражать слизистую желудка.3. Снизить потребление соли, заменив её натуральными специями, лимонным соком или зеленью.4. Готовить еду самостоятельно, чтобы контролировать её состав.5. Каждый день есть овощи, даже в минимальном количестве. Клетчатка и витамины должны поступать регулярно.Таким образом, завтрак в понимании доктора Мясникова — это не просто приём пищи после пробуждения, а ключ к здоровому обмену веществ, нормализации веса и общему тонусу организма. Причём это не диета как временная мера, а образ жизни. Главное стабильность, умеренность и осознанный подход.Завтрак академика БокерииАкадемик Лео Бокерия - выдающийся кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, медик с мировым именем. Известен не только как врач, но и как последователь определённого образа жизни, который, по его словам, помогает сохранять ясность ума, силу и активность даже в преклонном возрасте.Его подход к утреннему приёму пищи заметно отличается от классических медицинских рекомендаций и, в частности, от позиции Александра Мясникова.В интервью и публикациях Лео Антонович делится мнением: завтрак — это не обязательный элемент режима, особенно если речь идёт о плотной, тяжёлой еде.Организм, по его словам, просыпается не сразу. Как мозг, так и пищеварительная система нуждаются во времени для активации. Если "с ходу" загружать себя кашами, мясом, яйцами или бутербродами с колбасой, можно добиться обратного эффекта: пищеварение будет идти вяло, а человек почувствует усталость и сонливость, а не бодрость.Собственный утренний ритуал Бокерии прост и аскетичен: он ограничивается стаканом минеральной воды или чашкой крепкого кофе. Никакой плотной еды, только лёгкий старт. Такой подход позволяет телу мягко проснуться и не нагружать сердечно-сосудистую систему.А что у нас на обед?В обеденное время, по желанию, небольшой ланч, например, тост с сыром или овощами, лёгкий бутерброд. Основной приём пищи приходится на вечер. Именно ужин в рационе Бокерии наиболее насыщенный, однако сразу после него он советует физическую активность: прогулка, лёгкая гимнастика или даже просто дела по дому. Такой подход, как подчеркивает врач, гармонично вписывается в ритмы организма и способствует правильному усвоению пищи, без перегрузки и набора веса.Интересно, что эта система питания отчасти вдохновлена опытом долгожителей западных стран, особенно Южной Европы, где многие пожилые люди сохраняют энергию, здоровье и ясность мышления до глубокой старости.Бокерия также указывает на близость своей схемы к средиземноморской диете и даже к рациону астронавтов, в котором основное внимание уделяется белку, овощам, кисломолочным продуктам, орехам и умеренному количеству жиров, но при этом резко ограничиваются быстрые углеводы и тяжёлая жареная пища.Минусы английского завтракаБокерия категорически противтак называемого "английского завтрака", включающего жареную яичницу, колбасу, бекон и другие жирные продукты. Такая пища, особенно утром, создаёт резкую нагрузку на сердечно-сосудистую систему: скачки давления, учащённый пульс, замедление кровотока, а у людей с предрасположенностью к атеросклерозу и вовсе риск тромбообразования. Поэтому, по мнению кардиохирурга, день следует начинать спокойно и легко, не торопясь и не перегружая желудок.В своих рекомендациях Бокерия делает акцент на простоте и умеренности питания. В ежедневном рационе его семьи гречневая каша, нежирное мясо, йогурт, самодельный творог, овощи и минимум соли и специй. Причём, как признаётся сам врач, за его питанием следит супруга - врач-терапевт Ольга Александровна. Именно она подбирает продукты, составляет меню и не позволяет отклоняться от "кардиологически правильной" диеты.Таким образом, концепция Лео Бокерии представляет собой рациональную, западную модель питания, в которой утро - время лёгкости, день - умеренности, а вечер - время полноценного, но контролируемого насыщения организма. И, в отличие от популярного в России подхода, где завтрак считается "главной едой дня", академик предлагает внимательно слушать свой организм и не заставлять его есть по будильнику. Не голоден, не ешь. Нет желания, не завтракай. Главное общий баланс, отказ от вредных привычек и разумная физическая активность.Какой подход выбрать, решать вам, но выбирать стоит, ориентируясь на собственное самочувствие, ритм жизни и рекомендации врача.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, лео бокерия, александр мясников (врач)