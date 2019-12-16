Биография Егора Гайдара

Известный российский экономист, государственный и политический деятель Егор Тимурович Гайдар родился 19 марта 1956 года в Москве в семье военного журналиста, контр-адмирала Тимура Гайдара и историка Ариадны Бажовой. Оба его деда – Аркадий Гайдар и Павел Бажов – были известными писателями. В детстве Гайдар жил с родителями на Кубе (с 1962 года, во время Карибского кризиса, до осени 1964 года). В их доме бывали Рауль Кастро и Эрнесто Че Гевара. В 1966 году его отец, корреспондент "Правды" Тимур Гайдар, вместе с семьей отправился в Югославию, в 1971 году они возвратились в Москву.

В 1978 году Егор Гайдар с отличием экономический факультет Московского государственного университета (МГУ), в 1980 году – аспирантуру МГУ, позже защитил докторскую диссертацию.

В 1980-1986 годах работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте системных исследований Государственного комитета СССР по науке и технике и Академии наук СССР.

С 1986 по 1987 год был ведущим научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса Академии наук СССР.

В 1987-1990 годах работал редактором в экономическом отделе журнала "Коммунист", с 1990 по 1991 год – завотделом экономики газеты "Правда".

С 1990 года занимал пост директора Института экономической политики при Академии народного хозяйства СССР (ныне Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара).

В октябре 1991 года Гайдар стал заместителем председателя в правительстве РСФСР. Он был также назначен министром экономики и финансов.

С июня по декабрь 1992 года исполнял обязанности председателя правительства РФ. Под его руководством правительство разработало и стало осуществлять на практике приватизационную программу.

С 1992 по 1993 год Гайдар был советником президента Российской Федерации по вопросам экономической политики.

С сентября 1993 года по январь 1994 года являлся министром экономики и первым заместителем председателя правительства РФ.

С 1993 года – член правления центра "Стратегия", президент Всероссийской Ассоциации приватизируемых и частных предприятий; с июня 1993 года – председатель исполкома предвыборного блока реформистских сил "Выбор России" (ВР); в октябре 1993 года был избран членом политсовета и председателем исполкома блока ВР.

В декабре 1993 года Егор Гайдар был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва. Был председателем фракции "Выбор России", членом Совета Государственной Думы, членом комитета ГД по бюджету и налогам.

В июне 1994 года был избран председателем партии "Демократический выбор России" и возглавлял ее до самороспуска партии в мае 2001 года.

В 1999-2003 годах был депутатом Государственной Думы третьего созыва от партии "Союз Правых Сил" (СПС), членом комитета по бюджету и налогам, сопредседателем СПС.

В 2003 году после поражения СПС на выборах в Госдуму Гайдар вышел из партийного руководства, в 2008 году покинул партию.

В последние годы жизни Гайдар возглавлял Институт экономики переходного периода, занимал ряд почетных должностей в зарубежных организациях.

16 декабря 2009 года Егор Гайдар скончался

Егор Гайдар – автор более ста публикаций по экономике. Среди его основных трудов – "Экономические реформы и иерархические структуры" (1990), "Государство и эволюция" (1994), "Аномалии экономического роста" (1997), "Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории" (2005), "Гибель Империи" (2006), "Смуты и институты" (2009).

В 2010 году имя Гайдара было присвоено возглавляемому им институту, который стал называться Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара.

Был создан Фонд Егора Гайдара – некоммерческая организация для продвижения либеральных ценностей и популяризации идей наследия Гайдара.

С 2010 года ежегодно вручается премия Егора Гайдара с целью отметить индивидуальные достижения в области истории, экономики, вклад в формирование гражданского общества и развитие международных гуманитарных связей с Россией.

С 2010 года в память об ученом-экономисте проводится Гайдаровский форум. Ведущее место в дискуссиях форума занимают темы , связанные с положением и стратегической ролью России в мире.

В сентябре 2010 года в Москве в Высшей школе экономики был установлен бронзовый бюст Егора Гайдара.

В 2011 году имя Егора Гайдара присвоено московской средней общеобразовательной школе с углубленным изучением экономики № 1301.

В ноябре 2013 года в атриуме Библиотеки иностранной литературы в Москве открылся скульптурный портрет Егора Гайдара работы Георгия Франгуляна.

Политик был женат вторым браком на дочери писателя Аркадия Стругацкого Марии. У него осталось четверо детей – дочь и трое сыновей (один из них – приемный).

Его дочь от первого брака Мария Гайдар с 2015 года занимала различные государственные посты на Украине, в том числе работала заместителем бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.