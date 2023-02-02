В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине
Архив США: Гайдар еще в 1992 году предупреждал американцев о проблемах внутри Украины
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в медиабанкЕгор Тимурович Гайдар, вице-премьер России, в перерыве заседания Правительства Российской Федерации
Егор Тимурович Гайдар, вице-премьер России, в перерыве заседания Правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Егор Гайдар еще в 1992 году предупреждал американцев о напряженности западной Украины с Киевом и русскоязычными регионами, следует из документов, рассекреченных и опубликованных в США "Архивом национальной безопасности".
"Есть очень серьезная проблема у самой Украины, например, напряженность между западной Украиной и Киевом. Есть также проблема с русскоязычной Украиной", – приводят архивы слова Гайдара, бывшего первым вице-премьером России, на встрече в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем-старшим 28 апреля 1992 года.
"С Украиной – проблемы. Конечно, мы не боимся югославского варианта российско-украинских отношений", – сказал тогда Гайдар.
По его словам, "потребуется время найти пути для установления тесных отношений" с Украиной.
Тема Украины всплыла в переговорах России и США в первые месяцы отношений двух стран после развала СССР, когда президент РФ Борис Ельцин заявил Бушу, что Украина для Москвы – "главный дестабилизирующий фактор".
"Это не под запись: наш главный дестабилизирующий фактор – это Украина", - приводятся слова Ельцина в расшифровке переговоров с Бушем.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у него были хорошие личные отношения с президентом Украины Леонидом Кравчуком.
Буш спросил тогда, есть ли у Кравчука противники, которые оказывают давление на него, чтобы выйти из Содружества независимых государств, которое создавалось из 11 республик бывшего СССР. В ответ Ельцин назвал ультранационалистическое движение "Рух".
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Как пояснил Ельцин, 11 миллионов русских на Украине живут у российской границы, русские составляют большинство жителей Крыма.
"Они могли бы проголосовать за присоединение к России. Поэтому я не думаю, что Украина пойдет на резкие повороты", – приводятся в документах слова Ельцина.
Когда все члены СНГ подписали соглашение о рублевой зоне, Украина хотела свою национальную валюту.
"Мы хотим сохранить рублевую зону. И мы не допустим конфликтов между нами и Украиной. Мы стремимся быть гибкими и не третировать Украину. У России нет имперских планов и нет желания господствовать над другими", – сказал тогда Ельцин.
Впоследствии западные страны и США как раз использовали проблемы с Украиной против России, устроив переворот в Киеве в 2014 году и установив там националистический, проамериканский режим на фоне попыток расширения НАТО на восток.