https://ria.ru/20230202/gaydar-1849125763.html

В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине

В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине - РИА Новости, 02.02.2023

В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине

Егор Гайдар еще в 1992 году предупреждал американцев о напряженности западной Украины с Киевом и русскоязычными регионами, следует из документов, рассекреченных РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T06:47

2023-02-02T06:47

2023-02-02T06:47

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Егор Гайдар еще в 1992 году предупреждал американцев о напряженности западной Украины с Киевом и русскоязычными регионами, следует из документов, рассекреченных и опубликованных в США "Архивом национальной безопасности". "Есть очень серьезная проблема у самой Украины, например, напряженность между западной Украиной и Киевом. Есть также проблема с русскоязычной Украиной", – приводят архивы слова Гайдара, бывшего первым вице-премьером России, на встрече в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем-старшим 28 апреля 1992 года. "С Украиной – проблемы. Конечно, мы не боимся югославского варианта российско-украинских отношений", – сказал тогда Гайдар. По его словам, "потребуется время найти пути для установления тесных отношений" с Украиной. Тема Украины всплыла в переговорах России и США в первые месяцы отношений двух стран после развала СССР, когда президент РФ Борис Ельцин заявил Бушу, что Украина для Москвы – "главный дестабилизирующий фактор". Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у него были хорошие личные отношения с президентом Украины Леонидом Кравчуком. Буш спросил тогда, есть ли у Кравчука противники, которые оказывают давление на него, чтобы выйти из Содружества независимых государств, которое создавалось из 11 республик бывшего СССР. В ответ Ельцин назвал ультранационалистическое движение "Рух". Как пояснил Ельцин, 11 миллионов русских на Украине живут у российской границы, русские составляют большинство жителей Крыма. Когда все члены СНГ подписали соглашение о рублевой зоне, Украина хотела свою национальную валюту. Впоследствии западные страны и США как раз использовали проблемы с Украиной против России, устроив переворот в Киеве в 2014 году и установив там националистический, проамериканский режим на фоне попыток расширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html

https://ria.ru/20230201/kiev-1848838194.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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