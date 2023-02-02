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В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине
В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине
Егор Гайдар еще в 1992 году предупреждал американцев о напряженности западной Украины с Киевом и русскоязычными регионами, следует из документов, рассекреченных РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:47
2023-02-02T06:47
в мире
сша
украина
россия
борис ельцин
егор гайдар
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Егор Гайдар еще в 1992 году предупреждал американцев о напряженности западной Украины с Киевом и русскоязычными регионами, следует из документов, рассекреченных и опубликованных в США "Архивом национальной безопасности". "Есть очень серьезная проблема у самой Украины, например, напряженность между западной Украиной и Киевом. Есть также проблема с русскоязычной Украиной", – приводят архивы слова Гайдара, бывшего первым вице-премьером России, на встрече в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем-старшим 28 апреля 1992 года. "С Украиной – проблемы. Конечно, мы не боимся югославского варианта российско-украинских отношений", – сказал тогда Гайдар. По его словам, "потребуется время найти пути для установления тесных отношений" с Украиной. Тема Украины всплыла в переговорах России и США в первые месяцы отношений двух стран после развала СССР, когда президент РФ Борис Ельцин заявил Бушу, что Украина для Москвы – "главный дестабилизирующий фактор". Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у него были хорошие личные отношения с президентом Украины Леонидом Кравчуком. Буш спросил тогда, есть ли у Кравчука противники, которые оказывают давление на него, чтобы выйти из Содружества независимых государств, которое создавалось из 11 республик бывшего СССР. В ответ Ельцин назвал ультранационалистическое движение "Рух". Как пояснил Ельцин, 11 миллионов русских на Украине живут у российской границы, русские составляют большинство жителей Крыма. Когда все члены СНГ подписали соглашение о рублевой зоне, Украина хотела свою национальную валюту. Впоследствии западные страны и США как раз использовали проблемы с Украиной против России, устроив переворот в Киеве в 2014 году и установив там националистический, проамериканский режим на фоне попыток расширения НАТО на восток.
https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html
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в мире, сша, украина, россия, борис ельцин, егор гайдар, леонид кравчук, нато, снг
В мире, США, Украина, Россия, Борис Ельцин, Егор Гайдар, Леонид Кравчук, НАТО, СНГ
06:47 02.02.2023
 
В США рассекретили документы с сигналами Гайдара о проблемах на Украине

Архив США: Гайдар еще в 1992 году предупреждал американцев о проблемах внутри Украины

© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в медиабанкЕгор Тимурович Гайдар, вице-премьер России, в перерыве заседания Правительства Российской Федерации
Егор Тимурович Гайдар, вице-премьер России, в перерыве заседания Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Егор Тимурович Гайдар, вице-премьер России, в перерыве заседания Правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Егор Гайдар еще в 1992 году предупреждал американцев о напряженности западной Украины с Киевом и русскоязычными регионами, следует из документов, рассекреченных и опубликованных в США "Архивом национальной безопасности".
"Есть очень серьезная проблема у самой Украины, например, напряженность между западной Украиной и Киевом. Есть также проблема с русскоязычной Украиной", – приводят архивы слова Гайдара, бывшего первым вице-премьером России, на встрече в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем-старшим 28 апреля 1992 года.
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"С Украиной – проблемы. Конечно, мы не боимся югославского варианта российско-украинских отношений", – сказал тогда Гайдар.
По его словам, "потребуется время найти пути для установления тесных отношений" с Украиной.
Тема Украины всплыла в переговорах России и США в первые месяцы отношений двух стран после развала СССР, когда президент РФ Борис Ельцин заявил Бушу, что Украина для Москвы – "главный дестабилизирующий фактор".
"Это не под запись: наш главный дестабилизирующий фактор – это Украина", - приводятся слова Ельцина в расшифровке переговоров с Бушем.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что у него были хорошие личные отношения с президентом Украины Леонидом Кравчуком.
Буш спросил тогда, есть ли у Кравчука противники, которые оказывают давление на него, чтобы выйти из Содружества независимых государств, которое создавалось из 11 республик бывшего СССР. В ответ Ельцин назвал ультранационалистическое движение "Рух".
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Как пояснил Ельцин, 11 миллионов русских на Украине живут у российской границы, русские составляют большинство жителей Крыма.
"Они могли бы проголосовать за присоединение к России. Поэтому я не думаю, что Украина пойдет на резкие повороты", – приводятся в документах слова Ельцина.
Когда все члены СНГ подписали соглашение о рублевой зоне, Украина хотела свою национальную валюту.
"Мы хотим сохранить рублевую зону. И мы не допустим конфликтов между нами и Украиной. Мы стремимся быть гибкими и не третировать Украину. У России нет имперских планов и нет желания господствовать над другими", – сказал тогда Ельцин.
Впоследствии западные страны и США как раз использовали проблемы с Украиной против России, устроив переворот в Киеве в 2014 году и установив там националистический, проамериканский режим на фоне попыток расширения НАТО на восток.
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