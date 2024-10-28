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Умерла мать Егора Гайдара - РИА Новости, 28.10.2024
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16:38 28.10.2024 (обновлено: 16:52 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/gaydar-1980533516.html
Умерла мать Егора Гайдара
Умерла мать Егора Гайдара - РИА Новости, 28.10.2024
Умерла мать Егора Гайдара
Мать политика и экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет, сообщает МК. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:38
2024-10-28T16:52
россия
егор гайдар
происшествия
ариадна бажова-гайдар
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мать политика и экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет, сообщает МК."Несчастный случай произошел с Ариадной Павловной 27 октября. Примерно в пять часов дня женщина встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. В это время сиделка находилась на кухне и, услышав крик о помощи, прибежала, попыталась ее поднять, но не смогла. Она тут же позвонила родным своей подопечной", — говорится в сообщении.По данным СМИ, врачи скорой диагностировали у женщины перелом шейки бедра и сделали обезболивающий укол. Около девяти утра сиделка зашла к больной, но та к этому моменту уже скончалась.Ариадна Бажова-Гайдар родилась 10 августа 1925 года в Свердловске, в семье писателя Павла Бажова. Была специалистом по отечественной истории и русско-югославянским отношениям XVIII-XIX веков и издала мемуары о своем отце.
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россия, егор гайдар, происшествия, ариадна бажова-гайдар
Россия, Егор Гайдар, Происшествия, Ариадна Бажова-Гайдар
Умерла мать Егора Гайдара

Мать Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет

© РИА Новости / Илья ПиталевМать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара Ариадна Бажова
Мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара Ариадна Бажова - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара Ариадна Бажова . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мать политика и экономиста Егора Гайдара Ариадна Бажова умерла в возрасте 99 лет, сообщает МК.
"Несчастный случай произошел с Ариадной Павловной 27 октября. Примерно в пять часов дня женщина встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. В это время сиделка находилась на кухне и, услышав крик о помощи, прибежала, попыталась ее поднять, но не смогла. Она тут же позвонила родным своей подопечной", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, врачи скорой диагностировали у женщины перелом шейки бедра и сделали обезболивающий укол. Около девяти утра сиделка зашла к больной, но та к этому моменту уже скончалась.
Ариадна Бажова-Гайдар родилась 10 августа 1925 года в Свердловске, в семье писателя Павла Бажова. Была специалистом по отечественной истории и русско-югославянским отношениям XVIII-XIX веков и издала мемуары о своем отце.
 
РоссияЕгор ГайдарПроисшествияАриадна Бажова-Гайдар
 
 
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