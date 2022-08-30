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Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией - РИА Новости, 30.08.2022
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
Тверской суд Москвы во вторник отправил на 15 суток административного ареста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:29
2022-08-30T15:29
2022-08-30T15:29
леонид гозман
егор гайдар
анатолий чубайс
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник отправил на 15 суток административного ареста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гозману* назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток",- сказала собеседница агентства.Протокол был составлен по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ. Речь идет о нескольких постах в соцсетях о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* признан СМИ-иноагентом
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леонид гозман, егор гайдар, анатолий чубайс, германия, ссср, москва, союз правых сил, правое дело
Леонид Гозман, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Германия, СССР, Москва, Союз Правых Сил, Правое дело
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
Суд арестовал Гозмана* на 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией