https://ria.ru/20220830/gozman-1813180480.html

Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией

Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией - РИА Новости, 30.08.2022

Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией

Тверской суд Москвы во вторник отправил на 15 суток административного ареста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:29

2022-08-30T15:29

2022-08-30T15:29

леонид гозман

егор гайдар

анатолий чубайс

германия

ссср

москва

союз правых сил

правое дело

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник отправил на 15 суток административного ареста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гозману* назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток",- сказала собеседница агентства.Протокол был составлен по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ. Речь идет о нескольких постах в соцсетях о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* признан СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220719/shulman-1803476395.html

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леонид гозман, егор гайдар, анатолий чубайс, германия, ссср, москва, союз правых сил, правое дело