Рейтинг@Mail.ru
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/gozman-1813180480.html
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией - РИА Новости, 30.08.2022
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
Тверской суд Москвы во вторник отправил на 15 суток административного ареста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:29
2022-08-30T15:29
леонид гозман
егор гайдар
анатолий чубайс
германия
ссср
москва
союз правых сил
правое дело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804778806_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_71d4702cced53a3dd23faf25bc5cc3bd.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник отправил на 15 суток административного ареста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гозману* назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток",- сказала собеседница агентства.Протокол был составлен по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ. Речь идет о нескольких постах в соцсетях о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".* признан СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20220719/shulman-1803476395.html
германия
ссср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804778806_566:0:3054:1866_1920x0_80_0_0_5fc466ac0250b20965a2c2eefe98499e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид гозман, егор гайдар, анатолий чубайс, германия, ссср, москва, союз правых сил, правое дело
Леонид Гозман, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Германия, СССР, Москва, Союз Правых Сил, Правое дело
15:29 30.08.2022
 
Гозман* получил 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией

Суд арестовал Гозмана* на 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Гозман
Леонид Гозман - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Леонид Гозман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник отправил на 15 суток административного ареста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гозману* назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток",- сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен по части 1 статьи 13.48 КоАП РФ. Речь идет о нескольких постах в соцсетях о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.
Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
* признан СМИ-иноагентом
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман (СМИ, выполняющее функции иноагента) - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 15:16
Шульман* обжаловала отказ исключить ее из иноагентов
 
Леонид ГозманЕгор ГайдарАнатолий ЧубайсГерманияСССРМоскваСоюз Правых СилПравое дело
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала