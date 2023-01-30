https://ria.ru/20230130/eltsin-1848548315.html

Ельцин называл Украину "главным дестабилизирующим фактором"

Ельцин называл Украину "главным дестабилизирующим фактором" - РИА Новости, 31.01.2023

Ельцин называл Украину "главным дестабилизирующим фактором"

Первый президент России Борис Ельцин и другие руководители страны в начале 1990-х годов называли Украину "главным дестабилизирующим фактором", но заверяли, что... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-30T23:55

2023-01-30T23:55

2023-01-31T00:25

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин и другие руководители страны в начале 1990-х годов называли Украину "главным дестабилизирующим фактором", но заверяли, что в отношениях двух постсоветских республик не произойдет "югославского сценария", следует из рассекреченных в США документов. Достоянием гласности стали стенограммы двух первых встреч Ельцина с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1992 году, депеши от госсекретаря Джеймса Бейкера, телеграммы американского посольства в Москве и запись беседы с главным реформатором в экономической команде тогдашнего российского лидера Егором Гайдаром. Он пояснил, что речь идет о присутствии на Украине 11 миллионов этнических русских и давлении, которое оказывают украинские националисты на занимавшего тогда пост президента страны Леонида Кравчука. Ельцин при этом заверял американского лидера, что у Москвы нет "имперских амбиций и она будет внимательна к обеспокоенностям других стран". Высказываясь на ту же тему, Гайдар предполагал, что преодоление двусторонних разногласий потребует много времени, но заверял Буша, что "югославского типа сценария в российско-украинских отношениях не случится". На саммите в Кэмп-Дэвиде — первой встрече Ельцина и Буша — президент России предложил США строить совместную систему противоракетной обороны, снять с межконтинентальных баллистических ракет разделяемые головные части индивидуального наведения (РГЧ-ИН) и поставлять уран в Штаты. Первая инициатива осталась без ответа, во втором случае американцы предложили снять РГЧ-ИН с наземных МБР, но не трогать ракеты морского базирования, третье предложение вылилось позднее в межправительственное соглашение о необратимой переработке российского оружейного урана в топливо для атомных электростанций США. В завершение встречи Ельцин спросил, остаются ли возглавляемые ими два госдуарства противниками, и получил заверения, что это не так. Буш и Бейкер, тем не менее, отказали ему в применении к России термина "союзники". Рассекреченные материалы должны стать частью сборника документов о российско-американских отношениях в 1990-х годах — "от распада СССР до возвышения Владимира Путина", сообщили исследователи из Джорджтаунского университета.

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия, украина, борис ельцин, джеймс бейкер, егор гайдар, джорджтаунский университет