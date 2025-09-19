Рейтинг@Mail.ru
Гозман* все еще числится руководителем фонда в России - РИА Новости, 19.09.2025
23:32 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/rossiya-2043104689.html
Гозман* все еще числится руководителем фонда в России
Гозман* все еще числится руководителем фонда в России - РИА Новости, 19.09.2025
Гозман* все еще числится руководителем фонда в России
Политик Леонид Гозман*, заочно арестованный в России за призывы к терроризму, все еще числится руководителем фонда в РФ, свидетельствуют регистрационные... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T23:32:00+03:00
2025-09-19T23:32:00+03:00
россия
москва
егор гайдар
анатолий чубайс
союз правых сил
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804778806_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_71d4702cced53a3dd23faf25bc5cc3bd.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Политик Леонид Гозман*, заочно арестованный в России за призывы к терроризму, все еще числится руководителем фонда в РФ, свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов, Гозман* с 2018 года значится руководителем действующего в РФ фонда развития либерализма "Клуб 19 февраля". Кроме того, в документах указано, что в начале этого года от фонда были поданы сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Соцфонде РФ. Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", фонд был основан в 2009 году и является некоммерческой организацией. В настоящее время счета фонда не заблокированы. В пятницу Гагаринский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Гозмана* за призывы к терроризму. По данным суда, Гозману* вменяется часть 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности), санкция которой составляет до 7 лет колонии. Это уже второе его заочное уголовное дело. Ранее суд заочно приговорил его к 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти. Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
россия
москва
россия, москва, егор гайдар, анатолий чубайс, союз правых сил, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Москва, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Союз Правых Сил, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Политик Леонид Гозман*, заочно арестованный в России за призывы к терроризму, все еще числится руководителем фонда в РФ, свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, Гозман* с 2018 года значится руководителем действующего в РФ фонда развития либерализма "Клуб 19 февраля".
Кроме того, в документах указано, что в начале этого года от фонда были поданы сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Соцфонде РФ.
Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", фонд был основан в 2009 году и является некоммерческой организацией. В настоящее время счета фонда не заблокированы.
В пятницу Гагаринский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Гозмана* за призывы к терроризму. По данным суда, Гозману* вменяется часть 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности), санкция которой составляет до 7 лет колонии.
Это уже второе его заочное уголовное дело. Ранее суд заочно приговорил его к 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти.
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Россия, Москва, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Союз Правых Сил, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
