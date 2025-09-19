https://ria.ru/20250919/rossiya-2043104689.html
Гозман* все еще числится руководителем фонда в России
Гозман* все еще числится руководителем фонда в России - РИА Новости, 19.09.2025
Гозман* все еще числится руководителем фонда в России
Политик Леонид Гозман*, заочно арестованный в России за призывы к терроризму, все еще числится руководителем фонда в РФ, свидетельствуют регистрационные... РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Политик Леонид Гозман*, заочно арестованный в России за призывы к терроризму, все еще числится руководителем фонда в РФ, свидетельствуют регистрационные документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов, Гозман* с 2018 года значится руководителем действующего в РФ фонда развития либерализма "Клуб 19 февраля". Кроме того, в документах указано, что в начале этого года от фонда были поданы сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Соцфонде РФ. Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", фонд был основан в 2009 году и является некоммерческой организацией. В настоящее время счета фонда не заблокированы. В пятницу Гагаринский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Гозмана* за призывы к терроризму. По данным суда, Гозману* вменяется часть 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности), санкция которой составляет до 7 лет колонии. Это уже второе его заочное уголовное дело. Ранее суд заочно приговорил его к 8,5 года колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти. Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
